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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:10, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
10:12, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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Trump, ÃœrdÃ¼n KralÄ± ile 'Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump, ÃœrdÃ¼n KralÄ± ile 'Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. AbdullahÂ arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki liderin, "Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±" kapsamlÄ± bir ÅŸekilde konuÅŸtuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump ile Kral 2. Abdullah'Ä±n, ABD ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±ndaki ortak alanlarda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸinin devam edeceÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ä°ki lider, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi, ÅŸiddetin sona erdirilmesi ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir uzlaÅŸmayÄ± saÄŸlayacak ÅŸartlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± Ã§abalarÄ±nÄ± ele aldÄ±. AyrÄ±ca BaÅŸkan'Ä±n (Trump) yaklaÅŸan OrtadoÄŸu ziyaretiyle ilgili de deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±. BaÅŸkan, ABD'nin ÃœrdÃ¼n'Ã¼n istikrar, gÃ¼venlik ve refahÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi ve Kral'a DEAÅž'la mÃ¼cadeleye yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti."

GÃ¶reve geldikten sonra DEAÅž ile mÃ¼cadelenin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± veren Trump, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin liderleriyle bu konuda telefonda ya da yÃ¼z yÃ¼ze Ã§ok sayÄ±da gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Donald Trump, 19 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ Suudi Arabistan'dan baÅŸlayarak Ä°srail ve Vatikan'Ä± da kapsayan ziyaret turuna Ã§Ä±kacak. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ã¶zellikle Suudi Arabistan ziyaretinde hem Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan temsilcilerle bir araya gelmesi hem de DEAÅž ile mÃ¼cadele anlamÄ±nda atÄ±labilecek adÄ±mlara iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler yapmasÄ± bekleniyor.



Ä°lgili Konular trump ÃœRDÃœN ABD
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