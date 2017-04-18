Trump, ÃœrdÃ¼n KralÄ± ile 'Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Beyaz Saray,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. AbdullahÂ arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki liderin, "Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±" kapsamlÄ± bir ÅŸekilde konuÅŸtuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump ile Kral 2. Abdullah'Ä±n, ABD ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±ndaki ortak alanlarda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸinin devam edeceÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ä°ki lider, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi, ÅŸiddetin sona erdirilmesi ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir uzlaÅŸmayÄ± saÄŸlayacak ÅŸartlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± Ã§abalarÄ±nÄ± ele aldÄ±. AyrÄ±ca BaÅŸkan'Ä±n (Trump) yaklaÅŸan OrtadoÄŸu ziyaretiyle ilgili de deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±. BaÅŸkan, ABD'nin ÃœrdÃ¼n'Ã¼n istikrar, gÃ¼venlik ve refahÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi ve Kral'a DEAÅž'la mÃ¼cadeleye yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti."
GÃ¶reve geldikten sonra DEAÅž ile mÃ¼cadelenin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± veren Trump, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin liderleriyle bu konuda telefonda ya da yÃ¼z yÃ¼ze Ã§ok sayÄ±da gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Donald Trump, 19 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ Suudi Arabistan'dan baÅŸlayarak Ä°srail ve Vatikan'Ä± da kapsayan ziyaret turuna Ã§Ä±kacak. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ã¶zellikle Suudi Arabistan ziyaretinde hem Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan temsilcilerle bir araya gelmesi hem de DEAÅž ile mÃ¼cadele anlamÄ±nda atÄ±labilecek adÄ±mlara iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler yapmasÄ± bekleniyor.
Siyaset bilimci Prof. Dr. Anastase, 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini ve kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik reformlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak" dedi
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Barinas eyaleti ile baÅŸkentteki gÃ¶sterilerde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±
Ä°srail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinlinin 17 Nisan'dan bu yana yaptÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevine Fetih hareketinden destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ãœlkede 250 gramdan aÄŸÄ±r dronelar sahibinin gerÃ§ek ismiyle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattÄ±
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BM'nin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelere eriÅŸim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.
Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim." dedi.
AB, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu son kent olan Musul'da sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m ÅŸiddetiyle devam ediyor. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalan siviller fÄ±rsat bulduklarÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§Ä±yor.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±