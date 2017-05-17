10:15, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Elazığ'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı





Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Üstün idaresindeki 34 ZZ 6516 plakalı otobüs, Elazığ-Bingöl karayolunda Zafer Apalak'ın kullandığı 33 FH 380 plakalı demir yüklü tıra arkasından çarptı. İlk belirlemelere göre, kazada otobüste bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

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