10:18, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Fetih'ten aÃ§lÄ±k grevindeki tutuklulara destek iÃ§in grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ä°srail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinlinin 17 Nisan'dan bu yana yaptÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevine Fetih hareketinden destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fetih hareketi, Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek iÃ§in halk eylemlerini artÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Fetih'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail hapishanelerindeki kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarÄ± protesto iÃ§in bir aydÄ±r eylemlerini sÃ¼rdÃ¼ren Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla pazar gÃ¼nÃ¼ geniÅŸ kapsamlÄ± bir grev yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu. AÃ§Ä±klamada, Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti ve hapishaneler idaresinin aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularÄ±n hayatÄ±ndan sorumlu olduÄŸu ifade edildi. Ä°srail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ±na son vermesi" talebiyle 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k hizmetlerinin iyileÅŸtirilmesi, aile ziyaretlerine kÄ±sÄ±tlama getirilmemesi, hÃ¼cre hapsi ve idari tutukluluk uygulamalarÄ±na son verilmesi Filistinli tutuklularÄ±n talepleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda olduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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