Washington'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±ndan TÃ¼rklere saldÄ±rÄ±

TÃ¼rkiye'ninÂ WashingtonÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKKÂ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan ve ellerinde, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan posterleri ile YPG paÃ§avralarÄ± taÅŸÄ±yan az sayÄ±daki Ã¶rgÃ¼t destekÃ§isi, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n giriÅŸi esnasÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhine slogan atmaya baÅŸladÄ±.
ABD polisinin yetersiz gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ± ve PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n tahriklerine mÃ¼dahale etmediÄŸi esnada Ã§Ä±kan arbedede Alp Kenan Dereci adlÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±.
Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Dereci'ye saldÄ±ranlarla ilgili Amerikan polisinin TÃ¼rklerin ÅŸikayetlerini dikkate almamasÄ± ve PYD/PKK yanlÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶sterilerine devam etmesi Ã¼zerine ortam gerildi. Daha sonra olay yerindeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± korumalarÄ± ve diÄŸer TÃ¼rkler PYD/PKK yanlÄ±larÄ±na mÃ¼dahale etti.
KorumalarÄ±n mÃ¼dahalesi Ã¼zerine Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ± kaÃ§arak daÄŸÄ±ldÄ±.
Siyaset bilimci Prof. Dr. Anastase, 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini ve kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik reformlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak" dedi
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Barinas eyaleti ile baÅŸkentteki gÃ¶sterilerde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±
Ä°srail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinlinin 17 Nisan'dan bu yana yaptÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevine Fetih hareketinden destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ãœlkede 250 gramdan aÄŸÄ±r dronelar sahibinin gerÃ§ek ismiyle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattÄ±
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BM'nin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelere eriÅŸim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.
Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim." dedi.
AB, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu son kent olan Musul'da sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m ÅŸiddetiyle devam ediyor. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalan siviller fÄ±rsat bulduklarÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§Ä±yor.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±