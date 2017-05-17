10:19, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Washington'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±ndan TÃ¼rklere saldÄ±rÄ±





TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'ninÂ WashingtonÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKKÂ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan ve ellerinde, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan posterleri ile YPG paÃ§avralarÄ± taÅŸÄ±yan az sayÄ±daki Ã¶rgÃ¼t destekÃ§isi, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n giriÅŸi esnasÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhine slogan atmaya baÅŸladÄ±. BÄ°R TÃœRK VATANDAÅžINI BAÅžINDAN YARALADILAR ABD polisinin yetersiz gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ± ve PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n tahriklerine mÃ¼dahale etmediÄŸi esnada Ã§Ä±kan arbedede Alp Kenan Dereci adlÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Dereci'ye saldÄ±ranlarla ilgili Amerikan polisinin TÃ¼rklerin ÅŸikayetlerini dikkate almamasÄ± ve PYD/PKK yanlÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶sterilerine devam etmesi Ã¼zerine ortam gerildi. Daha sonra olay yerindeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± korumalarÄ± ve diÄŸer TÃ¼rkler PYD/PKK yanlÄ±larÄ±na mÃ¼dahale etti. KorumalarÄ±n mÃ¼dahalesi Ã¼zerine Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ± kaÃ§arak daÄŸÄ±ldÄ±.

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