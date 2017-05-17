10:45, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Venezuela'daki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela'da devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde iki kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

Barinas eyaletindeki protestoda 17 yaÅŸÄ±ndaki Yeison Mora Castillo hayatÄ±nÄ± kaybederken, baÅŸkent Caracas'Ä±n gÃ¼neyindeki bir gÃ¶steride vurulan 31 yaÅŸÄ±ndaki Diego Arellano da ameliyat sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼. Ãœlkede nisan baÅŸÄ±ndan beri devam eden protesto gÃ¶sterilerinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 42'ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

Protestolarda artan ÅŸiddet olaylarÄ±na raÄŸmen muhalefet liderleri, halkÄ± sokak gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Muhalefet, Ã¶lÃ¼mlerden orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanan gÃ¼venlik kuvvetlerini ve hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± milisleri sorumlu tutuyor. Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro ise protestolara katÄ±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± radikallerin suÃ§ Ã§eteleriyle iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde ÅŸiddeti kÃ¶rÃ¼klediÄŸini savunuyor.

Ãœlkede gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼ksek enflasyon ve artan suÃ§ oranlarÄ±ndan kaynaklanan toplumsal hoÅŸnutsuzluk, Maduro liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼metin kontrol ettiÄŸi Anayasa Mahkemesinin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla sokak protestolarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mahkeme kararÄ±nÄ± Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe gÃ¶tÃ¼rme yÃ¶nÃ¼nde yeni bir adÄ±m olarak niteleyen protestocular, hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ± ve seÃ§ime gidilmesi talebiyle sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Maduro, mahkemenin kararÄ±nÄ± geri Ã§ekmesine raÄŸmen devam eden protestolar karÅŸÄ±sÄ±nda 1 MayÄ±s'ta Anayasa'yÄ± yeniden yazacak Ã¶zel bir meclis toplanmasÄ± iÃ§in giriÅŸim baÅŸlatmÄ±ÅŸ, bu adÄ±m protestolarÄ±n daha da artmasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

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