Venezuela'daki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Venezuela'da devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde iki kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Barinas eyaletindeki protestoda 17 yaÅŸÄ±ndaki Yeison Mora Castillo hayatÄ±nÄ± kaybederken, baÅŸkent Caracas'Ä±n gÃ¼neyindeki bir gÃ¶steride vurulan 31 yaÅŸÄ±ndaki Diego Arellano da ameliyat sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼. Ãœlkede nisan baÅŸÄ±ndan beri devam eden protesto gÃ¶sterilerinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 42'ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.
Protestolarda artan ÅŸiddet olaylarÄ±na raÄŸmen muhalefet liderleri, halkÄ± sokak gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Muhalefet, Ã¶lÃ¼mlerden orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanan gÃ¼venlik kuvvetlerini ve hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± milisleri sorumlu tutuyor. Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro ise protestolara katÄ±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± radikallerin suÃ§ Ã§eteleriyle iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde ÅŸiddeti kÃ¶rÃ¼klediÄŸini savunuyor.
Ãœlkede gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼ksek enflasyon ve artan suÃ§ oranlarÄ±ndan kaynaklanan toplumsal hoÅŸnutsuzluk, Maduro liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼metin kontrol ettiÄŸi Anayasa Mahkemesinin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla sokak protestolarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Mahkeme kararÄ±nÄ± Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe gÃ¶tÃ¼rme yÃ¶nÃ¼nde yeni bir adÄ±m olarak niteleyen protestocular, hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ± ve seÃ§ime gidilmesi talebiyle sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Maduro, mahkemenin kararÄ±nÄ± geri Ã§ekmesine raÄŸmen devam eden protestolar karÅŸÄ±sÄ±nda 1 MayÄ±s'ta Anayasa'yÄ± yeniden yazacak Ã¶zel bir meclis toplanmasÄ± iÃ§in giriÅŸim baÅŸlatmÄ±ÅŸ, bu adÄ±m protestolarÄ±n daha da artmasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
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Siyaset bilimci Prof. Dr. Anastase, 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini ve kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik reformlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak" dedi
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Barinas eyaleti ile baÅŸkentteki gÃ¶sterilerde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±
Ä°srail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinlinin 17 Nisan'dan bu yana yaptÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevine Fetih hareketinden destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ãœlkede 250 gramdan aÄŸÄ±r dronelar sahibinin gerÃ§ek ismiyle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattÄ±
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BM'nin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelere eriÅŸim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.
Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim." dedi.
AB, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu son kent olan Musul'da sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m ÅŸiddetiyle devam ediyor. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalan siviller fÄ±rsat bulduklarÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§Ä±yor.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±