11:04, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ki Ä°ran askeri Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'na mensup iki askerin Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ä°ran resmi ajansÄ±nÄ±n (IRNA) haberine gÃ¶re, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Seyyid Sacid ve Seyyid Naki Åžah isimli askerlerin cenazesinin memleketleri olan Kum kentine gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi. Suriye'de 6 yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸta BeÅŸÅŸar Esed yÃ¶netimine askeri destek veren Ä°ran, bu Ã¼lkedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda 15 generalin de bulunduÄŸu binin Ã¼zerinde askeri personelini kaybetti.

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