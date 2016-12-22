11:23, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

TRT Genel Müdürlüğü için adaylık süreci başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TRT Genel Müdürlüğü için adaylık başvuruları başladı.

RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kurul tarafından, 11 Mayıs'ta boşalan TRT Genel Müdürlüğü için Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında, adaylık süreci başlatıldı.

İlanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayan süreç, 26 Mayıs saat 18.00'de sona erecek. Adaylık için gerekli şartları taşıyanlar, 10 gün içerisinde RTÜK'e postayla veya şahsen başvurabilecek.

Eksik ya da usulüne uygun hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru tarihi olarak başvuru dilekçesi ve eklerinin üst kurul evrakına giriş tarihi esas alınacak.

Müracatta bulunacak adaylardan, başvuru dilekçesi, öz geçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma aslı veya kurumca onaylı sureti, sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, son 3 yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye ya da herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyan istenecek.