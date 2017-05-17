Yurt dışındaki vakıf eserleri yeniden ayağa kaldırılıyor

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yurt dışında 15 eserin restorasyonunun sürdürüldüğünü söyledi.
Bu sene ve gelecek yıl restorasyon programına almayı planladıkları, projesi hazırlanan yurt dışından 39 eserin olduğunu belirten Ertem, "Şu aşamada yurt dışındaki çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Zaten önemli olan, bir şeye başlamaktır. Başladıktan sonra ve alışkanlık haline geldikten sonra ben inanıyorum ki bu giderek artacaktır. Yurt dışında vakıflara ait, vakıf kökenli olan eserlerin hemen hemen tamamının restorasyonuyla alakalı çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.
Ertem, Arnavutluk'ta da bu sene restorasyon çalışması yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"İşkodra'daki (Arnavutluk'un en eski yerleşim merkezlerinden biri) caminin restorasyonunu üstlendik. Tahmin ediyorum ki bunun da protokolünü 1-2 hafta içerisinde imzalayıp restorasyon faaliyetine başlayacağız.
Öte yandan, restorasyonu yapılması gereken birçok eser var. Bu eserlerden tabii ki çoğunluğu cami mahiyetinde olanlar. Hemen hemen her yıl olmak üzere, azınlıklara mahsus ibadethanelerin de restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Sanıyorum bu sene de Rum kilisesi var, Edirnekapı'da Ayayorgi Rum Kilisesi, onun restorasyonu tamamlanacak."
Edirne Büyük Sinagog'un restorasyonunun iki yıl önce tamamlandığını anımsatan Ertem, "Edirne Büyük Sinagog'da hem ibadet yapılıyor hem diğer etkinlikler yapılıyor. Güzel bir restorasyon çalışması ve dünya çapında ses getiren bir restorasyon." dedi.
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, yurt dışında vakıflara ait, vakıf kökenli eserlerin tamamının restorasyonuyla ilgili çalışma yürüteceklerini bildirdi
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