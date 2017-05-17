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12:10, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Kafkaslar
11:39, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±lÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±lÄ±

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sovyetler BirliÄŸi lideri Josef Stalin'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kararname ileÂ KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n 73 yÄ±l Ã¶nce vatanlarÄ±ndan bir gece iÃ§erisinde toplanarak tren vagonlarÄ±ndaÂ Orta Asya'ya sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

RuslarÄ±n Karadeniz'e Ã§Ä±kmakta engel olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ± Ã¼zerindeki emellerinden, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± tarih boyunca zarar gÃ¶rdÃ¼.Â Rus Ã‡ariÃ§esi 2. KaterinaÂ dÃ¶neminde KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik baskÄ± ve imha politikasÄ±, Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde en acÄ± ÅŸekilde tekrarlandÄ±. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± Ã¼zerinde baskÄ±lar, Rusya'nÄ±n yarÄ±madayÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhak etmesi sonrasÄ± yeniden canlandÄ±.

OsmanlÄ±-Rus savaÅŸÄ± sonunda 1774'te imzalananÂ KÃ¼Ã§Ã¼k Kaynarca AntlaÅŸmasÄ±Â ile OsmanlÄ± Devleti'nden koparÄ±lan KÄ±rÄ±m HanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± 1783'te Rusya'nÄ±n iÅŸgal etmesiyle KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n zorlu gÃ¼nleri baÅŸladÄ±. RuslarÄ±n politikalarÄ± sonucu KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± OsmanlÄ± Devleti'nde farklÄ± bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± baÅŸladÄ±ktan bir sÃ¼re sonra Sovyet RusyasÄ±, KÄ±rÄ±m'Ä± Almanlara bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Sovyet saflarÄ±nda Nazi AlmanyasÄ±'na karÅŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde mÃ¼cadele verse de Rus komutanlarÄ±n "Almanlarla iÅŸ birliÄŸi" yaptÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde suÃ§lamalarÄ±na maruz kaldÄ±.

KÄ±zÄ±l Ordu'nun KÄ±rÄ±m'Ä± Almanlardan geri almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± baskÄ± gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n aleyhinde hazÄ±rlanan raporlar, Sovyet yÃ¶netimine iletildi ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n yurtlarÄ±ndan tamamen sÃ¼rÃ¼lmesi talep edildi.

KIRIM TATAR SÃœRGÃœNÃœ 18 MAYIS 1944'TE BAÅžLADI

Sovyetler BirliÄŸi lideri Josef Stalin'in gizli kararnamesiyle KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Orta Asya'da belirli yerlere sÃ¼rgÃ¼n edilmesine karar verildi. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n sÃ¼rgÃ¼nÃ¼, 20 MayÄ±s'ta baÅŸlatÄ±lÄ±p 1 Temmuz'da sonuÃ§landÄ±rÄ±lmak isteniyordu. Ancak operasyon iki gÃ¼n Ã¶nceye alÄ±ndÄ± veÂ KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼ 18 MayÄ±s 1944'te saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonun 1 Haziran'a kadar tamamlanmasÄ± emredildi.

SÃœRGÃœNE GÃ–NDERÄ°LENLERÄ°N YARISINA YAKINI HAYATINI KAYBETTÄ°

YetiÅŸkin erkekler Sovyet ordusunda savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan geride kalan kadÄ±nlar, Ã§ocuklar ve yaÅŸlÄ±lar Sovyet askerleri tarafÄ±ndan uyandÄ±rÄ±larak 15 dakika iÃ§inde meydanlarda toparlandÄ± ve tren vagonlarÄ±na dolduruldu.Â 250 bine yakÄ±n KÄ±rÄ±m TatarÄ±, Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde hayvanlarÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vagonlarla Orta Asya'ya sÃ¼rgÃ¼n edildi. SÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderilenlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± yarÄ±madadan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve diÄŸer topluluklarÄ±n izleri silinmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. SÃ¼rgÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n sonunda Sovyet yÃ¶netimi Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kararla KÄ±rÄ±m'daki bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkÃ§e yer isimlerini RusÃ§a isimlerle deÄŸiÅŸtirdi. KÄ±rÄ±m, Stalin'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ukrayna'nÄ±n Rusya'ya baÄŸlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edildi. 1965'ten itibaren KÄ±rÄ±m'dan sÃ¼rgÃ¼n edilen Tatarlar yarÄ±madaya ziyaretlerini arttÄ±rdÄ± ve KÄ±rÄ±m'a dÃ¶nmek iÃ§in siyasi faaliyetlere baÅŸladÄ±.

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n 1944'ten bu yana vatana dÃ¶nmek iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele, Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Sovyetler sonrasÄ± KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n vatanÄ±,Â Ukrayna'ya baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±m Ã–zerk Cumhuriyeti oldu.

RUSYA, KIRIM'I 2014'TE YASA DIÅžI OLARAK Ä°LHAK ETTÄ°

Ukrayna'da BatÄ± yanlÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimi ele geÃ§irmesiyle Rusya KÄ±rÄ±m'Ä± 2014'te yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak ilhak etti. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± yeniden 2. Katerina ve Stalin dÃ¶neminde olduÄŸu gibi baskÄ± politikasÄ±na maruz kaldÄ±.

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± arasÄ±nda potansiyel tehlike gÃ¶rÃ¼lenler hapse atÄ±ldÄ± ve yarÄ±madaya giriÅŸi yasaklandÄ±. KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideriÂ Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸluÂ ve KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerinin iradesini temsil eden KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi'nin BaÅŸkanÄ± Refat Ã‡ubarov'a yarÄ±madaya giriÅŸ yasaÄŸÄ± konuldu.

KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi, "aÅŸÄ±rÄ±cÄ± Ã¶rgÃ¼t" kapsamÄ±na alÄ±narak faaliyetleri yasaklandÄ±. Meclisle doÄŸrudan baÄŸÄ± olan iki bin 500 Tatar ile onlarla iliÅŸkisi olan herkes aÅŸÄ±rÄ±cÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rus yÃ¶netiminin baskÄ±sÄ± nedeniyle binlerce KÄ±rÄ±m TatarÄ± yarÄ±madayÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±.

YarÄ±madada, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n evlerine, camilere, Ã§ocuk yuvalarÄ±na yapÄ±lan baskÄ±nlar ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye" olma suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±lar devam ediyor.



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