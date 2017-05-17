DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Ruanda YÃ¶netim Heyeti (RGB) Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Prof. Dr.Â Shyaka Anastase, Afrika'da BÃ¼yÃ¼k GÃ¶ller BÃ¶lgesi'nin (Ruanda, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda) siyaset bilimi, kamu yÃ¶netimi, etnik sorunlar, kÃ¼ltÃ¼r ve sosyal Ã§atÄ±ÅŸma analiziyle uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda en Ã¶nemli bilim insanlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.
Ruanda Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame'ye baÄŸlÄ± danÄ±ÅŸma kurulu Ruanda YÃ¶netim Heyetinin Ã¼st yÃ¶neticiliÄŸini yapan Anastase, Ã¼lkenin en etkili yÃ¶neticilerinden kabul ediliyor.
Anastase, Ruanda'da 1994'te Hutular ile Tutsiler arasÄ±ndaki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede bugÃ¼n gelinen duruma iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
SoykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ruanda'da milli birlik ve beraberliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini, katliam maÄŸdurlarÄ±nÄ±n tercihini de "affetmekten" yana kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Anastase, Ã¼lkede son 15 yÄ±lda ekonomik alanda ciddi iyileÅŸtirmelere imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Anastase, Ruanda'nÄ±n Afrika'nÄ±n en gÃ¼venli Ã¼lkesi olduÄŸunu ve 2000 yÄ±lÄ±nda yÃ¶netime gelen Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame liderliÄŸinde Ã§ehresinin deÄŸiÅŸtiÄŸini vurgulayarak, "Zihniyet ve yÃ¶netim felsefesi baÅŸta olmak Ã¼zere Ruanda'da her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirdik. En Ã¶nemlisi bu deÄŸiÅŸlikleri liderimizin teÅŸvikiyle yaptÄ±k. EÄŸer iyi bir lideriniz yoksa hiÃ§bir ÅŸey yolunda gitmez. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z Ruanda'sÄ± liderimizin eseridir." diye konuÅŸtu.
Kagame sayesinde Ruanda halkÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini, Ã¼lkenin geliÅŸtiÄŸini ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak bireysel ve kurumsal hesap verme sorumluluÄŸu mÃ¼essesini inÅŸa ettiklerini dile getiren Anastase, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak." ifadesini kullandÄ±.
Anastase, soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede sosyal barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸi de tesis ettiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Anastase, RuandalÄ±larÄ±n "direnÃ§li" bir millet olduÄŸunu belirterek, soykÄ±rÄ±mÄ±n geÃ§miÅŸte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lkede gÃ¼venlik ve kalkÄ±nmanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in "affediciliÄŸin" esas teÅŸkil ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Yeni bir Ruanda oluÅŸturmak ve geleceÄŸe bir ÅŸans vermek adÄ±na halkÄ±mÄ±z tercihini 'affetmekten' yana kullandÄ±. Bu Ã§ok kolay bir iÅŸ deÄŸil, hayÄ±r da diyebilirlerdi. Ama direnÃ§li bir halkÄ±mÄ±z olduÄŸu iÃ§in bunu tercih ettiler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Siyaset bilimci Anastase, BelÃ§ika sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸi dÃ¶neminde (1931) kimlik kartlarÄ±na Tutsi ve Hutu ibaresi konulmasÄ±nÄ±n etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸine iÅŸaret ederek, yeni Ruanda'da tÃ¼m bireylerin eÅŸit olduÄŸunu ve kimliklerde sadece "RuandalÄ±" ibaresinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶ylece milli birliÄŸi tesis ettiklerini vurguladÄ±.
Prof. Dr. Shyaka Anastase, soykÄ±rÄ±m Ã¶ncesi Ã¼lkenin Ã¶nemli gelir kaynaklarÄ±nÄ±n Ã§ay ve kahve ihracatÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ruanda fÄ±rsatlar Ã¼lkesidir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde sadece turizm, kahve ve Ã§aydan daha fazla para kazandÄ±rÄ±yor Ã¼lkemize. BÃ¼tÃ¼n bunlar Ã¼lkenin dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesiyle ve reformlarla gerÃ§ekleÅŸti. Ruanda son 15 yÄ±lda ticaretteki reformlar aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± Ã¼lkesi oldu. YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± teÅŸvik etmek iÃ§in fevkalade reformlar gerÃ§ekleÅŸtirdik. AyrÄ±ca yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadelede de dÃ¼nya birincisi olduk. BÃ¶ylelikle yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ã¼lkemize gelmesini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±k."
Anastase, TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± tarÄ±m, inÅŸaat, turizm, teknoloji ve sanayi gibi farklÄ± alanlarda yatÄ±rÄ±m yapmak Ã¼zere Ã¼lkesine davet etti.
Gelen yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bÃ¼rokratik engellemelerle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Anastase, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ruanda'da tarÄ±m, inÅŸaat, turizm, hizmet sektÃ¶rÃ¼, teknoloji ve sanayi gibi farklÄ± alanlarda yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in fÄ±rsatlar oluÅŸturduk. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na Ruanda'da yatÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum. ArtÄ±k iÃ§ine kapanmÄ±ÅŸ bir Ã¼lke deÄŸil Ã§evresiyle baÄŸlantÄ±larÄ± olan bir Ã¼lkeyiz. Buraya temeli attÄ±ktan sonra sadece Ruanda'ya deÄŸil, kÄ±tanÄ±n kuzeyi, gÃ¼neyi, batÄ±sÄ± ve doÄŸusuna ticaret yapabilirler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz kÄ±tanÄ±n tam da kalbindeyiz."Â
Â
Siyaset bilimci Prof. Dr. Anastase, 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini ve kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik reformlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak" dedi
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Barinas eyaleti ile baÅŸkentteki gÃ¶sterilerde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±
Ä°srail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinlinin 17 Nisan'dan bu yana yaptÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevine Fetih hareketinden destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ãœlkede 250 gramdan aÄŸÄ±r dronelar sahibinin gerÃ§ek ismiyle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattÄ±
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BM'nin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelere eriÅŸim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.
Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim." dedi.
AB, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu son kent olan Musul'da sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m ÅŸiddetiyle devam ediyor. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalan siviller fÄ±rsat bulduklarÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§Ä±yor.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±