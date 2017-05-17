12:08, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump'Ä±n Filistin politikasÄ± Yahudilere emanet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'i bu ay ziyaret etmesi beklenenÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ FilistinÂ politikasÄ±na yÃ¶n verenlerin Ã§oÄŸunluklaÂ YahudiÂ olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor.

Trump'Ä±n 22-23 MayÄ±s'ta Ä°srail ve Filistin'e yapmasÄ± beklenen ziyaret iki Ã¼lkenin de kamuoyunu meÅŸgul eden en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi durumda. Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re Trump, ziyareti boyunca taraflarÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine yeniden baÅŸlamalarÄ± iÃ§in ikna etmeye odaklanacak.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n bu ziyareti esnasÄ±nda Tel Aviv'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nÄ±p taÅŸÄ±nmamasÄ±yla ilgili ne mesaj vereceÄŸi de merak edilen konular arasÄ±nda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ seÃ§im kampanyasÄ± boyunca Ä°srail'e destek olma sÃ¶zÃ¼ veren Trump'Ä±n vaatleri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼ de yer alÄ±yordu.

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman dÃ¼n partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± ile ilgili, "Bizim duruÅŸumuz gayet net, KudÃ¼s bizim baÅŸkentimiz. ABD yÃ¶netimi dost bir yÃ¶netim ama bu veya baÅŸka konularda anlaÅŸmazlÄ±klar olabilir. Bu ABD yÃ¶netimleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± deÄŸil." dedi.

Liberman'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± Ä°srail basÄ±nÄ±nda, "Trump yÃ¶netiminin en azÄ±ndan ÅŸimdilik bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi KudÃ¼s'e taÅŸÄ±maktan vazgeÃ§tiÄŸi" ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

BaÅŸkan seÃ§ilmeden Ã¶nce aÅŸÄ±rÄ± Ä°srail yanlÄ±sÄ± mesajlar veren Trump'Ä±n, baÅŸkan olduktan sonra dÄ±ÅŸ politika konularÄ±nda Amerika da kurulu olan nizamÄ±n Ã§izgisine Ã§ekilme eÄŸiliminde olduÄŸu yaygÄ±n bir kanaat olmakla birlikte birÃ§oklarÄ± iÃ§in Trump'Ä±n Ä°srail-Filistin politikasÄ± hala gizemini koruyor

TRUMP'IN EKÄ°BÄ°NDE YAHUDÄ° AÄžIRLIÄžI

Trump'Ä±n Ä°srail-Filistin meselesinde nasÄ±l bir politika izleyeceÄŸini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n baÅŸvurduÄŸu yÃ¶ntemlerden biri de ekibinde yer alanlarÄ±n profillerine bakmak. Trump'Ä±n ekibi incelendiÄŸinde Filistin ve Ä°srail konusunda kendisine yÃ¶n veren kiÅŸilerin Ã§oÄŸunun Yahudi ve Ä°srail yanlÄ±sÄ± olduÄŸu dikkati Ã§ekiyor.

Bu isimlerin baÅŸÄ±nda Trump'Ä±n Ä°srail'e BÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atadÄ±ÄŸÄ± David Fridman, damadÄ± ve aynÄ± zamanda Ã¼st dÃ¼zey danÄ±ÅŸmanÄ± olan Jared Kushner ve Filistin-Ä°srail meselesinden sorumlu Ã¶zel temsilcisi Jason Greenblatt geliyor.

YENÄ° Ä°SRAÄ°L BÃœYÃœKELÃ‡Ä°SÄ° DAVÄ°D FRÄ°EDMAN

Trump'Ä±n Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atadÄ±ÄŸÄ± Friedman, seÃ§im kampanyasÄ± boyunca kendisine Ä°srail konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail'in yeni yerleÅŸim yerleri inÅŸa etmesine ve ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±na destek veren Friedman, Ä°srail ile Ã§ok yakÄ±n iliÅŸkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

ABD'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ kanada yakÄ±n duran ve Yahudi bir aileden gelen Friedman, daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda "Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda Yahudi yeni yerleÅŸim birimleri inÅŸa etmesinin barÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼nde engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunmuÅŸtu.

Friedman, bir dÃ¶nem Ä°srail'de yayÄ±mlanan Yahudi yerleÅŸim birimi yanlÄ±sÄ± Siyonist Arutz Sheva ve saÄŸcÄ± Jerusalem Post gazetelerinde de kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'nin Florida eyaletinde yaÅŸayan Friedman'Ä±n aynÄ± zamanda KudÃ¼s yakÄ±nÄ±ndaki Telbiye bÃ¶lgesinde de bir evi bulunuyor.

Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atanabilmesi iÃ§in Amerikan Senato'sundaki oylama sÃ¼recinde, Friedman'Ä±n Ä°srail yanlÄ±sÄ± radikal gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin sorgulandÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± bir oturum olmuÅŸtu. Senatodan onay almayÄ± baÅŸaran Friedman, kiÅŸisel gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini iÅŸine karÄ±ÅŸtÄ±rmamasÄ± sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti.

Friedman bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revine baÅŸlamak iÃ§in dÃ¼n Ä°srail'e geldi.

TRUMP'IN DAMADI VE DANIÅžMANI KUSHNER

Trump'Ä±n damadÄ± ve aynÄ± zamanda Ã¼st dÃ¼zey danÄ±ÅŸmanÄ± olan Jared Kushner, ABD yÃ¶netiminin Ä°srail-Filistin politikalarÄ±nÄ± belirlemede en etkili isimlerden biri olarak gÃ¶steriliyor. Trump, koltuÄŸa oturduktan hemen sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, "Kushnerâ€™in OrtadoÄŸuâ€™ya barÄ±ÅŸÄ± getirebileceÄŸini" ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Daha Ã¶nce hiÃ§bir diplomatik tecrÃ¼besi olmayan 36 yaÅŸÄ±ndaki Yahudi damadÄ± Kushnerâ€™i iÅŸaret eden Trump, "Jared (Kushner) Ã§ok iyi bir Ã§ocuktur. Ä°srail ile kimsenin yapamayacaÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± yapacaktÄ±r. PazarlÄ±k yeteneÄŸi ona doÄŸuÅŸtan verilmiÅŸ. OrtadoÄŸuâ€™da barÄ±ÅŸÄ± Kushner saÄŸlayamazsa hiÃ§ kimse saÄŸlayamaz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

New York'un Ã¶nde gelen Yahudi ailelerinden birine mensup olan Kushner iÃ§in Ä°srail, genÃ§liÄŸinden itibaren sÄ±k sÄ±k tatillere gittiÄŸi, yaptÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸlarla varlÄ±ÄŸÄ±na katkÄ±da bulunduÄŸu, ideallerini ve kimliÄŸini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dava. BabasÄ± Charles Kushner Netanyahu'nun seÃ§im kampanyalarÄ±na katkÄ±da bulunan, Ä°srail baÅŸbakanÄ±nÄ± New Jersey'deki evinde aÄŸÄ±rlayan bir iÅŸ adamÄ±. Polonya Yahudilerinden olan Kushner'in bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ve bÃ¼yÃ¼kannesi Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Nazi toplama kamplarÄ±ndan kurtulmuÅŸtu.

Ã–ZEL TEMSÄ°LCÄ° GREENBLATT

Trump'Ä±n uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sorumlu Ã¶zel temsilcisi Jason Greenblatt, aynÄ± zamanda ABD yÃ¶netiminin Ä°srail ile gÃ¼ndelik iletiÅŸimini de organize eden isim olarak biliniyor.

New York'da yÄ±llarca Trump'Ä±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Greenblatt, uzun zÃ¼lÃ¼fleri ve siyah kÄ±yafetleri ile dikkati Ã§eken Haredim Yahudisi bir aileden geliyor. Greenblatt'Ä±n ailesinin Ä°srail ile ailevi baÄŸlarÄ± olduÄŸu biliniyor.

ABD yÃ¶netiminin Ä°srail-Filistin meselesindeki politikalarÄ±na yÃ¶n verecek isimlerden biri olan Greenblatt'Ä±n da Kushner gibi bu konuda diplomatik bir tecrÃ¼beye sahip deÄŸil.

YAHUDÄ° MÄ°LYARDERLER

Trump'Ä±n Ã¶zellikle Ä°srail-Filistin konusundaki politikalarÄ±nda etkili olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len isimler arasÄ±nda AmerikalÄ± Yahudi milyarderler de yer alÄ±yor. BunlarÄ±n arasÄ±nda Sheldon Adelson ve Ronald Laude en Ã¶ne Ã§Ä±kan isimler.

Adelson, seÃ§im kampanyasÄ± iÃ§in Trump'a on milyonlarca dolar destekte bulunmuÅŸtu. ABD eski BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n Ä°srail politikasÄ±ndan rahatsÄ±z olan Adelson, Trump yÃ¶netimiyle durumun Ä°srail lehine deÄŸiÅŸeceÄŸini Ã¼mit ediyor.

Son gÃ¼nlerde basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re ise Adelson, Trump'Ä±n "ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmediÄŸi" iÃ§in hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yor.

Adelson'un, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu destekleyen ve Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±lan Ä°srail Hayom (Ä°srail BugÃ¼n) gazetesi iÃ§in yÃ¼zmilyonlarca dolar harcadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Netanyahu hakkÄ±nda devam eden yolsuzluk tartÄ±ÅŸmasÄ±nda ismi geÃ§en Andelson'un yakÄ±nda bununla ilgili Ä°srail mahkemesinde ÅŸahitlik etmesi bekleniyor.

Trump'Ä±n Ã¼zerinde nÃ¼fuzu olan bir diÄŸer Amerikan Yahudisi dolar milyarderi de Ronald Lauder.

Trump'a Ä°srail-Filistin barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri konusunda tavsiyelerde bulunan Lauder, Adelson'dan farklÄ± bir siyasi pozisyonda duruyor. Adelson'un aksine Ä°srail-Filistin meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ savunan Lauder, Filistinlilerle varÄ±lacak bir anlaÅŸmanÄ±n Ä°srail'in yararÄ±na olacaÄŸÄ±na ve bunu Trump'Ä±n baÅŸarabileceÄŸine inanÄ±yor.