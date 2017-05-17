Kazakistan’dan Kırgızistan’a 100 milyon dolarlık destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Meclis’i, Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) entegrasyon süreci için 100 milyon dolar destek sağlamasını öngören anlaşmayı onayladı.
Meclis oturumunda konuşan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, Kazakistan ile Kırgızistan’ın AEB çerçevesinde ekonomik iş birliği anlaşmasının geçen yıl aralık ayında imzalandığını hatırlatarak, “Anlaşmaya uygun olarak Kazakistan, Kırgızistan’ın AEB çerçevesinde entegrasyon sürecini teşvik etmek amaçlı 100 milyon dolar değerinde destek sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
Sumeymenov, desteğin Kırgızistan’ın AEB’e üyeliğinin yol haritasında belirtilen etkinliklerin hayata geçirilmesi, ayrıca Kırgızistan’ın sınır kapılarındaki kontrol noktalarının altyapının iyileştirilmesi, sıhhi, veteriner ve bitki sağlığı sistemlerinin AEB’e uygun olarak yapılması için verileceğini aktardı.
Timur Suleymenov, Kazakistan'ın sınır noktalarında uyguladığı veteriner ve sıhhi kontrolün kaldırılması ve Kırgızistan'ın kontrol noktalarının donatılmasıyla bu ülkeden getirilen ürünlerin güvenliğinin gerekli düzeyde sağlanacağını sözlerine ekledi.
Ağustos 2015’te AEB’e üye olan Kırgızistan, Kazakistan’ın sınır noktalarda uyguladığı veteriner, sıhhi ve bitki sağlığı kontrolü nedeniyle ürünlerini AEB piyasasına pazarlamakta zaman zaman zorluklar yaşıyor.
Kazakistan, AEB talebine uymaması gerekçesiyle ürünleri gümrükten Kırgızistan’a geri gönderiyordu. Kırgızistan sınırındaki kontrol noktalarının donatılmasıyla, Kazakistan'ın veteriner, sıhhi ve bitki sağlığı kontrolünü kaldırması bekleniyor.
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Kazakistan, Kırgızistan’ın AEB’ye entegrasyon süreci için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
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