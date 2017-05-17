DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in kuruluÅŸ sÃ¼recinde topraklarÄ±ndan zorla Ã§Ä±karÄ±lan Filistinliler, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± mÃ¼lteci kamplarÄ±nda yÄ±llardÄ±r zor ÅŸartlar altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi veriyor.
Ä°srail iÅŸgaliyle vatanlarÄ±ndan koparÄ±lan yÃ¼z binlerce Filistinli, bugÃ¼n Ã¼lke iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda oluÅŸturulan 61 mÃ¼lteci kampÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°nsani ÅŸartlarÄ±n hiÃ§ de iyi olmadÄ±ÄŸÄ± bu mÃ¼lteci kamplarÄ± arasÄ±nda en yoksullarÄ± ise Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde yer alÄ±yor.
Gazze'deki Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nda yaÅŸayan "Nekbe" (BÃ¼yÃ¼k Felaket) tanÄ±ÄŸÄ± Filistinliler, Ä°srail'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 1948'den bu yana Ã§ektikleri acÄ±larÄ±n bitmediÄŸini belirtti.
AA muhabirine konuÅŸan 86 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Mahmud Ebu Åžakfe, Nekbe sÄ±rasÄ±nda Gazze Åžeridi'nin kuzeyinde yer alan Harabya kÃ¶yÃ¼ndeki topraklarda Ã§iftÃ§ilikle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ebu Åžakfe, "O gÃ¼n tarlada Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken siyonist Ã§etelere ait tanklarla askeri araÃ§larÄ±n geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k, birkaÃ§ dakika sonra da patlama ve kurÅŸun seslerini duymaya baÅŸladÄ±k." dedi.
Ebu Åžakfe, Ä°srailli Ã§etelerin katliam yapmasÄ±ndan korktuklarÄ± iÃ§in kÃ¶yÃ¼n iÅŸgalinin ardÄ±ndan 6 kiÅŸiden oluÅŸan ailesiyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve yalÄ±n ayakla birkaÃ§ gÃ¼n yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra Gazze kentine vardÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Aradan geÃ§en 69 yÄ±la raÄŸmen Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'ndaki birÃ§ok yaÅŸlÄ± Filistinli gibi olaylara iliÅŸkin acÄ± hatÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rekli canlÄ± tuttuÄŸunu sÃ¶yleyen Ebu Åžakfe, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ailemle 3 yÄ±l boyunca birÃ§ok kamp ve bÃ¶lge deÄŸiÅŸtirdik. ArdÄ±ndan Akdeniz'e uzanan Ã§alÄ± ve otlarla dolu bu bÃ¶lgeye yerleÅŸtik. Bu arada sÃ¼rekli kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n hayaliyle yaÅŸÄ±yorduk, ancak BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu (UNRWA) gÃ¶revlilerinin gelip burada bir kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamasÄ±yla endiÅŸelendik. UNRWA, 1950 yÄ±lÄ±nda buradaki Ã§adÄ±rlarÄ± kerpiÃ§ten evlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek EÅŸ-Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nÄ±n temelini atmÄ±ÅŸ oldu. Aileme de o zaman 3,5 metrekarelik iki oda verildi."
ÅžATÄ° MÃœLTECÄ° KAMPI'NDA YOKSULLUK VE Ã‡ARESÄ°ZLÄ°K
YaÅŸlÄ± Filistinli, kampta kerpiÃ§ten inÅŸa edilen evlerde kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda su sÄ±zmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra her tÃ¼rlÃ¼ bÃ¶cek ve haÅŸarat nedeniyle son derece zor bir hayat geÃ§irdiklerini vurguladÄ±. Evlerin yapÄ±sÄ±nÄ±n salgÄ±n hastalÄ±klara da sebep olduÄŸunu belirten Ebu Åžakfe, 2 Ã§ocuÄŸunu bu yÃ¼zden kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Kamp sakinlerinden Nasr el-Belavi ise Ä°srail'in 1967 yÄ±lÄ±nda Gazze Åžeridi'ni iÅŸgal etmesinden sonra UNRWA'nÄ±n kamptaki evleri tuÄŸlayla deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve kampÄ±n altyapÄ± hizmetlerinde bir nebze iyileÅŸme olduÄŸunu kaydetti.
"Kamp, daha Ã¶nce kerpiÃ§ evler, halka aÃ§Ä±k tuvaletler ve kanalizasyon sularÄ±yla kirli topraklardan oluÅŸuyordu." diyen Belavi, genÃ§lerin 1970'lerde Ã§alÄ±ÅŸmaya yÃ¶nelmesiyle kamptaki durumun biraz daha iyi hale geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan, 80 bini aÅŸkÄ±n Filistinlinin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nÄ±n ÅŸu anki hali ise iÃ§ler acÄ±sÄ±. Ä°srail ablukasÄ± nedeniyle yeterli yardÄ±mÄ±n ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kampta yoksulluk ve Ã§aresizlik kol geziyor.
Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'ndaki hayatÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. KampÄ±n altyapÄ±sÄ± saldÄ±rÄ±lardan bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rÃ¼rken, birÃ§ok mÃ¼lteci de evini veya iÅŸ yerini kaybetmiÅŸ.
GÃ¶zlemcilere gÃ¶re, Åžati MÃ¼lteci KampÄ±, Filistinli mÃ¼ltecilerin bulunduÄŸu en yoksul kamplar arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ä°srail'in 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Nekbe" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.
Ä°srail gÃ¼Ã§leri Nekbe sÄ±rasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir milyon Filistinliyi zorla topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kararak sÃ¼rgÃ¼n etti, Filistinlilere ait 675 kÃ¶y ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Nekbe'den bu yana, nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte Filistinli mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 5,9 milyona ulaÅŸtÄ±. Ãœlke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda oluÅŸturulan 61 mÃ¼lteci kampÄ±nda kalan yÃ¼z binlerce Filistinli, zor ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
Etiyopya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkenin eski SaÄŸlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adhanom'u DSÃ– Genel SekreterliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nda desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Afganistan'Ä±n Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Pekin yÃ¶netimi, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki NanÅŸa adalar grubunda Cubiciao'ya roket fÄ±rlatma sistemleri konuÅŸlandÄ±rdÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusunda Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde devlet televizyonu binasÄ± hedef alÄ±ndÄ±
Ä°srail iÅŸgaliyle vatanlarÄ±ndan koparÄ±lan Filistinliler, mÃ¼lteci kamplarÄ±nda zor ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n AEBâ€™ye entegrasyon sÃ¼reci iÃ§in 100 milyon dolarlÄ±k destek saÄŸlayacak
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Filistin politikasÄ±na yÃ¶n verenlerin Ã§oÄŸunlukla Yahudi olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor
Siyaset bilimci Prof. Dr. Anastase, 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini ve kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik reformlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak" dedi
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Barinas eyaleti ile baÅŸkentteki gÃ¶sterilerde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±
Ä°srail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinlinin 17 Nisan'dan bu yana yaptÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevine Fetih hareketinden destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ãœlkede 250 gramdan aÄŸÄ±r dronelar sahibinin gerÃ§ek ismiyle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak