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14:26, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
12:49, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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Gazze'deki Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nda "Nekbe" izleri
Gazze'deki Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nda

Ä°srail iÅŸgaliyle vatanlarÄ±ndan koparÄ±lan Filistinliler, mÃ¼lteci kamplarÄ±nda zor ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in kuruluÅŸ sÃ¼recinde topraklarÄ±ndan zorla Ã§Ä±karÄ±lan Filistinliler, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± mÃ¼lteci kamplarÄ±nda yÄ±llardÄ±r zor ÅŸartlar altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi veriyor.

Ä°srail iÅŸgaliyle vatanlarÄ±ndan koparÄ±lan yÃ¼z binlerce Filistinli, bugÃ¼n Ã¼lke iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda oluÅŸturulan 61 mÃ¼lteci kampÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°nsani ÅŸartlarÄ±n hiÃ§ de iyi olmadÄ±ÄŸÄ± bu mÃ¼lteci kamplarÄ± arasÄ±nda en yoksullarÄ± ise Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde yer alÄ±yor.

Gazze'deki Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nda yaÅŸayan "Nekbe" (BÃ¼yÃ¼k Felaket) tanÄ±ÄŸÄ± Filistinliler, Ä°srail'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 1948'den bu yana Ã§ektikleri acÄ±larÄ±n bitmediÄŸini belirtti.

AA muhabirine konuÅŸan 86 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Mahmud Ebu Åžakfe, Nekbe sÄ±rasÄ±nda Gazze Åžeridi'nin kuzeyinde yer alan Harabya kÃ¶yÃ¼ndeki topraklarda Ã§iftÃ§ilikle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ebu Åžakfe, "O gÃ¼n tarlada Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken siyonist Ã§etelere ait tanklarla askeri araÃ§larÄ±n geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k, birkaÃ§ dakika sonra da patlama ve kurÅŸun seslerini duymaya baÅŸladÄ±k." dedi.

Ebu Åžakfe, Ä°srailli Ã§etelerin katliam yapmasÄ±ndan korktuklarÄ± iÃ§in kÃ¶yÃ¼n iÅŸgalinin ardÄ±ndan 6 kiÅŸiden oluÅŸan ailesiyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve yalÄ±n ayakla birkaÃ§ gÃ¼n yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra Gazze kentine vardÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Aradan geÃ§en 69 yÄ±la raÄŸmen Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'ndaki birÃ§ok yaÅŸlÄ± Filistinli gibi olaylara iliÅŸkin acÄ± hatÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rekli canlÄ± tuttuÄŸunu sÃ¶yleyen Ebu Åžakfe, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ailemle 3 yÄ±l boyunca birÃ§ok kamp ve bÃ¶lge deÄŸiÅŸtirdik. ArdÄ±ndan Akdeniz'e uzanan Ã§alÄ± ve otlarla dolu bu bÃ¶lgeye yerleÅŸtik. Bu arada sÃ¼rekli kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n hayaliyle yaÅŸÄ±yorduk, ancak BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu (UNRWA) gÃ¶revlilerinin gelip burada bir kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamasÄ±yla endiÅŸelendik. UNRWA, 1950 yÄ±lÄ±nda buradaki Ã§adÄ±rlarÄ± kerpiÃ§ten evlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek EÅŸ-Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nÄ±n temelini atmÄ±ÅŸ oldu. Aileme de o zaman 3,5 metrekarelik iki oda verildi."

ÅžATÄ° MÃœLTECÄ° KAMPI'NDA YOKSULLUK VE Ã‡ARESÄ°ZLÄ°K

YaÅŸlÄ± Filistinli, kampta kerpiÃ§ten inÅŸa edilen evlerde kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda su sÄ±zmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra her tÃ¼rlÃ¼ bÃ¶cek ve haÅŸarat nedeniyle son derece zor bir hayat geÃ§irdiklerini vurguladÄ±. Evlerin yapÄ±sÄ±nÄ±n salgÄ±n hastalÄ±klara da sebep olduÄŸunu belirten Ebu Åžakfe, 2 Ã§ocuÄŸunu bu yÃ¼zden kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

Kamp sakinlerinden Nasr el-Belavi ise Ä°srail'in 1967 yÄ±lÄ±nda Gazze Åžeridi'ni iÅŸgal etmesinden sonra UNRWA'nÄ±n kamptaki evleri tuÄŸlayla deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve kampÄ±n altyapÄ± hizmetlerinde bir nebze iyileÅŸme olduÄŸunu kaydetti.

"Kamp, daha Ã¶nce kerpiÃ§ evler, halka aÃ§Ä±k tuvaletler ve kanalizasyon sularÄ±yla kirli topraklardan oluÅŸuyordu." diyen Belavi, genÃ§lerin 1970'lerde Ã§alÄ±ÅŸmaya yÃ¶nelmesiyle kamptaki durumun biraz daha iyi hale geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan, 80 bini aÅŸkÄ±n Filistinlinin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'nÄ±n ÅŸu anki hali ise iÃ§ler acÄ±sÄ±. Ä°srail ablukasÄ± nedeniyle yeterli yardÄ±mÄ±n ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kampta yoksulluk ve Ã§aresizlik kol geziyor.

Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± Åžati MÃ¼lteci KampÄ±'ndaki hayatÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. KampÄ±n altyapÄ±sÄ± saldÄ±rÄ±lardan bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rÃ¼rken, birÃ§ok mÃ¼lteci de evini veya iÅŸ yerini kaybetmiÅŸ.

GÃ¶zlemcilere gÃ¶re, Åžati MÃ¼lteci KampÄ±, Filistinli mÃ¼ltecilerin bulunduÄŸu en yoksul kamplar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ä°srail'in 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Nekbe" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ä°srail gÃ¼Ã§leri Nekbe sÄ±rasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir milyon Filistinliyi zorla topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kararak sÃ¼rgÃ¼n etti, Filistinlilere ait 675 kÃ¶y ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Nekbe'den bu yana, nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte Filistinli mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 5,9 milyona ulaÅŸtÄ±. Ãœlke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda oluÅŸturulan 61 mÃ¼lteci kampÄ±nda kalan yÃ¼z binlerce Filistinli, zor ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.



Ä°lgili Konular israil filistin
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