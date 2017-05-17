13:02, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'da devlet televizyonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n doÄŸusunda Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde devlet televizyonu binasÄ± hedef alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaÂ Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde, devletÂ televizyonu binasÄ±nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Nangarhar ValiliÄŸi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rganlardan ikisinin binanÄ±n giriÅŸinde Ã¼zerlerindeki patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdiÄŸini sÃ¶yledi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ saldÄ±rganÄ±n binanÄ±n iÃ§ine girerek ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hogyani, saldÄ±rgan ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Celalabad Hastanesi BaÅŸhekimi Nacibullah Kamaval, saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaralanan 14 kiÅŸinin tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n binada mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. Devlet televizyonu binasÄ±, Nangarhar ValiliÄŸine yakÄ±n mesafede bulunuyor.

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