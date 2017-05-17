Afganistan'da devlet televizyonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Afganistan'Ä±n doÄŸusundaÂ Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde, devletÂ televizyonu binasÄ±nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Nangarhar ValiliÄŸi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rganlardan ikisinin binanÄ±n giriÅŸinde Ã¼zerlerindeki patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdiÄŸini sÃ¶yledi.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ saldÄ±rganÄ±n binanÄ±n iÃ§ine girerek ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hogyani, saldÄ±rgan ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Celalabad Hastanesi BaÅŸhekimi Nacibullah Kamaval, saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaralanan 14 kiÅŸinin tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n binada mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.
Devlet televizyonu binasÄ±, Nangarhar ValiliÄŸine yakÄ±n mesafede bulunuyor.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
Etiyopya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkenin eski SaÄŸlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adhanom'u DSÃ– Genel SekreterliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nda desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Afganistan'Ä±n Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Pekin yÃ¶netimi, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki NanÅŸa adalar grubunda Cubiciao'ya roket fÄ±rlatma sistemleri konuÅŸlandÄ±rdÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusunda Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde devlet televizyonu binasÄ± hedef alÄ±ndÄ±
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ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Filistin politikasÄ±na yÃ¶n verenlerin Ã§oÄŸunlukla Yahudi olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor
Siyaset bilimci Prof. Dr. Anastase, 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini ve kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik reformlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak" dedi
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
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TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ãœlkede 250 gramdan aÄŸÄ±r dronelar sahibinin gerÃ§ek ismiyle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak