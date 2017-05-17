Ã‡in, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne roket fÄ±rlatma sistemi konuÅŸlandÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in, Vietnam'a karÅŸÄ± GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne roket fÄ±rlatma sistemi konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Guofang ÅžÄ±bao'nun (Savunma Gazetesi) Ã‡in'in sosyal medya platformu Weibo'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Pekin yÃ¶netimi, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki NanÅŸa adalar grubunda Cubiciao'ya (Fiery Cross Resifi) roket fÄ±rlatma sistemleri konuÅŸlandÄ±rdÄ±.
Haber, "Daha fazla silah konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±, artÄ±k Vietnam'Ä±n su altÄ± timlerinin, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemesinden endiÅŸe etmek yok." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verildi.
KonuÅŸlandÄ±rÄ±lan sistemlerin, su altÄ± taarruz timleri ve balÄ±k adamlara karÅŸÄ± kullanÄ±lacaÄŸÄ±, radar, erken uyarÄ±, sonar, frekans analizi gibi Ã¼niteleri de iÃ§erdiÄŸi belirtildi.
Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dokuz kesik Ã§izgili haritayla yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ milyon kilometrekarelik bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddia ediyor.
Pekin yÃ¶netiminin, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde hak iddia ettiÄŸi bÃ¶lgede ÅžiÅŸa (Paracel), CongÅŸa, NanÅŸa (Spratly), DongÅŸa adalar grubu bulunuyor. Bu adalar grubu, birÃ§ok kayalÄ±k, sÄ±ÄŸlÄ±k ve adacÄ±ÄŸÄ± da iÃ§ine alÄ±yor.
Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya'nÄ±n kÄ±yÄ±sÄ± bulunduÄŸu GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde bÃ¶lge Ã¼lkeleri, kÄ±ta sahanlÄ±klarÄ±nÄ± "Ã–zel Ekonomik BÃ¶lge" olarak belirleyerek, zengin yeraltÄ± ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k kaynaklarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§ine almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
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ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
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Pekin yÃ¶netimi, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki NanÅŸa adalar grubunda Cubiciao'ya roket fÄ±rlatma sistemleri konuÅŸlandÄ±rdÄ±.
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