13:34, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Türk ve Bulgar polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin Bulgar polisi ile tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Türkiye ve Bulgaristan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince Türkiye'deki şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam bin 309 obje, sikke yapımında kullanılan dört kalıp, kaçak kazıda kullanılan dört dedektör ele geçirildi.

Bulgaristan polisi, bu ülkedeki şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda ise tarihi eser niteliğinde yaklaşık 2 bin objeye el koydu.

Türkiye'de 6, Bulgaristan'da 10 olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonlar sırasında, yasa dışı yollardan temin edilen ve Türkiye'den yurt dışına çıkarılmak istenen 834 tarihi eser ile Bulgaristan'dan Avrupa ülkelerine kaçırılmak istenen bin 400 tarihi esere el koyuldu.