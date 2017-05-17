13:56, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'daki patlamada 2 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti





Afganistan'Ä±n Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KapisaÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammad Razzak Yakubi, Kapisa'nÄ±n Nicrab ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Tepe bÃ¶lgesinde yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilenÂ bombanÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n bÃ¶lgeden geÃ§tiÄŸi sÄ±rada patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yakubi,Â patlamada 2 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 2'sinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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