14:00, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Kolide yakalanan firari FETÖ'cü komutan tutuklandı





Giresun'un Alucra ilçesinde evinde saklandığı koli içerisinde bulunarak gözaltına alınan eski Alucra ilçe jandarma komutanı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Mayıs'ta polis ekiplerinin evinde yaptığı aramada bir koli içinde saklanmış halde bulunan Y.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen Y.Ç, tutuklandı.

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