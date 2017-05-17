DSÃ– seÃ§imlerinde yarÄ±ÅŸacak AfrikalÄ±ya Ã¼lkesinden destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Etiyopya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, gelecek hafta dÃ¼zenlenecek DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) Genel Sekreteri seÃ§iminde yarÄ±ÅŸacak AfrikalÄ± tek aday olan Tedros Adhanom'u desteklediklerini duyurdu.
BaÅŸkent Addis Ababa'da basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan, Ã¼lkedeki saÄŸlÄ±k derneklerinin ve topluluklarÄ±n temsilcileri, Adhanom'un, DSÃ–'nÃ¼n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu reformlarÄ± hayata geÃ§irebilecek tek aday olduÄŸunu savundu.
Etiyopya SaÄŸlÄ±k DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Gemechis Mamo'nun, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± adÄ±na okuduÄŸu aÃ§Ä±klamada, 2005-2012 yÄ±llarÄ±nda Etiyopya'da SaÄŸlÄ±k BakanÄ± olan Adhanom'un, Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 saÄŸlÄ±k merkezinin aÃ§Ä±lmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi belirtildi.
Bu saÄŸlÄ±k merkezleri sayesinde geÃ§miÅŸe gÃ¶re Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin yÃ¼zde 70, sÄ±tmadan Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 75, AIDS kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 70 ve verem yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 64 azaldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, aynÄ± dÃ¶nemde Ã¼lkedeki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 7 kat arttÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Adhanom'un, DSÃ–'de ihtiyaÃ§ duyulan reformlarÄ± hayata geÃ§irebilecek ve dÃ¼nyada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan saÄŸlÄ±k tehditleriyle mÃ¼cadele edebilecek tek aday olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Adhanom'un seÃ§im kampanyasÄ± vaatleri arasÄ±nda acil saÄŸlÄ±k hizmetlerinin saÄŸlanabilmesi iÃ§in Ã¼lkelerdeki ve yerel topluluklardaki saÄŸlÄ±k hizmeti kapasitelerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi bulunuyor. 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da yapan Adhanom, DSÃ– seÃ§imlerine Afrika BirliÄŸinin de resmi adayÄ± olarak katÄ±lÄ±yor.
Adhanom'un rakipleri arasÄ±nda Ä°ngiltere'den David Nabarro ve Pakistan'dan Sania Nishtar yer alÄ±yor.
Gelecek hafta baÅŸlayacak ve bir hafta sÃ¼recek 70. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Asamblesi'ndeki seÃ§imden zaferle ayrÄ±lacak isim, Genel Sekreterlik gÃ¶revini 5 yÄ±l yÃ¼rÃ¼tecek.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
Etiyopya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkenin eski SaÄŸlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adhanom'u DSÃ– Genel SekreterliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nda desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
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