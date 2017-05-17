14:03, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Trump' tebriği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı bizzat Trump'la yaptığı basın toplantısında, açıkça yüzüne 'hangi ülke tarafından olursa olsun PYD ve YPG'nin muhatap alınması varılan mutabakata uygun değildir' ifadeleri çok yerinde ve doğru olmuştur. Bu ifadelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanını hem şahsım hem camiam hem de Türk milleti adına tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin şu an için Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olduğu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bu ziyarette gerçekleşen görüşmelerde 6 ana başlık vardı. Bunlardan en sıcak ve ciddi olanı Suriye'deki gelişmeler ve buna bağlı olarak ABD'nin PYD ve YPG ile olan ilişkileri. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat Trump'la yaptığı basın toplantısında açıkça yüzüne 'hangi ülke tarafından olursa olsun PYD ve YPG'nin muhatap alınması varılan mutabakata uygun değildir' ifadeleri çok yerinde ve doğru olmuştur. Bu ifadelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanını hem şahsım hem camiam hem de Türk milleti adına tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum."

Mustafa Destici, Türkiye'nin, hangi şartlar altında olursa olsun PKK'nın, PYD'nin ve YPG'nin Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde yapılanmasına izin vermeyeceğine dikkati çekerek, ABD'nin Suriye'de Esad rejimine karşı son dönemdeki ılımlı ve yumuşak tutumunun da kabul edilebilir olmadığını kaydetti.