BaÄŸdat'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, TÃ¼rkmenlerin Ã¼lke yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde yer almalarÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž sonrasÄ± topraklarÄ±nÄ± korumasÄ± iÃ§in "TÃ¼rkmen gÃ¼cÃ¼nÃ¼n" oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istedi.
BaÄŸdat'Ä±n merkezi YeÅŸil BÃ¶lge'deki ReÅŸit Otel'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Irak TemsilciliÄŸinin katkÄ±sÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi'nin himayesinde dÃ¼zenlenen "BirleÅŸik Irak'ta TÃ¼rkmenlerin GeleceÄŸi" adlÄ± toplantÄ±da, DEAÅž sonrasÄ± TÃ¼rkmen yol haritasÄ± ve projesini aÃ§Ä±kladÄ±.
Salihi, burada hÃ¼kÃ¼mete seslenerek, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir." dedi.
-TÃ¼rkmen gÃ¼cÃ¼ talebi
DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle yerinden edilenlerin geri alÄ±nan evlerine geri dÃ¶nmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼metin Ã§aba gÃ¶stermesi gerektiÄŸini ifade eden Salihi, "TÃ¼rkmen HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin askeri donanÄ±m ve eÄŸitilmesine destek, TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrencilere askeri okul ile polis akademisinde kontenjan ayrÄ±lmasÄ± ve bÃ¶lgelerini korumak iÃ§in TÃ¼rkmen gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz."
Salihi, TÃ¼rkmen tarihi eserlerinin onarÄ±lmasÄ±na da deÄŸinerek, TÃ¼rkmen eÄŸitim dilinin Ã¼lkede yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± sunmak iÃ§in BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'ye Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±. Salihi, KerkÃ¼k ve Telafer Kalesi baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkmeneli coÄŸrafyasÄ±nda terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle tahrip edilen tarihi eserlerinin onarÄ±mÄ± iÃ§in destek istedi.
KÃœRTLERLE DÄ°YALOG Ã‡AÄžRISI
TÃ¼rkmen lider Salihi, KerkÃ¼k'teki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in KÃ¼rt siyasi hareket ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerini TÃ¼rkmenlerle diyaloÄŸa Ã§aÄŸÄ±rarak, IKBY'nin de Erbil'deki TÃ¼rkmenlere siyasi ve kÃ¼ltÃ¼rel haklarÄ±nÄ± vermesini istedi.
"TÃœRKMENLER, IRAK'IN VEFALI EVLADIDIR"
ToplantÄ±da konuÅŸan Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, TÃ¼rkmenlerin Ã¼lke yÃ¶netiminde yer almasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "TÃ¼rkmenler, Irak'taki etnik renkliliÄŸin temellerinden biridir. TÃ¼rkmenler, Irak'Ä±n vefalÄ± evladÄ±ydÄ± ve Ã¶yle olmaya da devam ediyor. TÃ¼rkmenler, eski rejim ve halen terÃ¶r gruplarÄ± tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli mezalime maruz kaldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
"Irak'Ä±n parÃ§alanmasÄ±na izin vermeyiz." diyen Cuburi, "Irak'Ä± kÃ¼Ã§Ã¼k devletlere bÃ¶lme fikrini reddediyoruz. Irak, birdir parÃ§alanmaz. BÃ¶lÃ¼nme isteyen kendisine baÅŸka Ã¼lke baksÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rkmenlerin dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±ya, Ulusal Koalisyon (Åžii) lideri Ammar el-Hekim, BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ± temsilcileri, siyasetÃ§i ve Ã¼lkede bulunan yabancÄ± misyon temsilcileriyle Ã§eÅŸitli TÃ¼rkmen bÃ¶lgelerinden gelen vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkmen siyasi parti liderleri, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ile kanaat Ã¶nderleri BaÄŸdat'ta dÃ¼n yapÄ±lan toplantÄ±da, DEAÅž sonrasÄ± TÃ¼rkmenlerin geleceÄŸiyle ilgili yeni yol haritasÄ± ve TÃ¼rkmen Projesini hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
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