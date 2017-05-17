'Balyoz Planı' davası savcısına istenen ceza belli oldu

"Balyoz Planı'' davası savcılarından Savaş Kırbaş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs"ten üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi
"Balyoz Planı'' davası savcılarından Savaş Kırbaş hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
BBP Genel Başkanı Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı, Trump'la yaptığı basın toplantısında, açıkça yüzüne 'hangi ülke tarafından olursa olsun PYD ve YPG'nin muhatap alınması varılan mutabakata uygun değildir' ifadeleri çok yerinde olmuştur" dedi
Giresun'un Alucra ilçesinde evinde saklandığı koli içerisinde bulunarak gözaltına alınan eski Alucra ilçe jandarma komutanı tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ile Bulgar polisi, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Türkiye ve Bulgaristan'da eş zamanlı operasyon düzenledi
Bahattin Yıldız'ın vefatı üzerine o zaman Dünya Bülteninde yapılan haberde Rahmetli ile ilgili arkadaşları, tanıdıkları görüşlerini açıklamışlardı. O haberi yeniden yayınlıyoruz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, yurdun bugün batı bölgelerden başlayarak yağışlı sistemin etkisine gireceği ve önümüzdeki haftadan itibaren de sıcaklıkların azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, yurt dışında vakıflara ait, vakıf kökenli eserlerin tamamının restorasyonuyla ilgili çalışma yürüteceklerini bildirdi
RTÜK tarafından, 11 Mayıs'ta boşalan TRT Genel Müdürlüğü için ilgili kanun hükümleri kapsamında adaylık başvuruları başlatıldı
Afganistan ve Balkanlar'da önemli gönüllü çalışmalara imza atan Bahattin Yıldız ile Faruk Aktaş, yedi yıl önce bugün İHH için yetimhane arsası bakmak üzere gittikleri Afganistan'da bir uçak kazası sonucu hayatlarını kaybetmişti
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 4'ü güvenlik korucusu, 3'ü askeri personel 8 kişi yaralandı
PÜİS’in twitter hesabından yapılan açıklamada, “Benzin grubunda 6 kuruş, motorinde 7 kuruş zam beklenmektedir” açıklamasında bulunuldu.
Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı