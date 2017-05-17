14:09, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

'Balyoz Planı' davası savcısına istenen ceza belli oldu





"Balyoz Planı'' davası savcılarından Savaş Kırbaş hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi "Balyoz Planı'' davası savcılarından Savaş Kırbaş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs"ten üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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