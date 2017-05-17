14:19, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

KOZA Holding'e operasyon





KOZA Holdinge yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi KOZA Holdinge yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Koza Holding'in firari 4 yöneticisi ise aranıyor.

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