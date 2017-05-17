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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan TRT'ye ziyaret
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan TRT'ye ziyaret

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu (TRT) ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, TRT'yi ziyaretinde kurumun yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcılarıyla bir toplantı yaptı.

Yaklaşık bir saat süren toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.



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Medya Haberleri
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan TRT'ye ziyaret
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan TRT'ye ziyaret

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi
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