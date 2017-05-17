14:20, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan TRT'ye ziyaret





Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu (TRT) ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi. Kurtulmuş, TRT'yi ziyaretinde kurumun yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcılarıyla bir toplantı yaptı. Yaklaşık bir saat süren toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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