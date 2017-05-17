İngiltere'de Müslüman STK 'ya

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum kuruluşu (STK) CAGE’in direktörü Muhammed Rabbani, bilgisayar ve cep telefonu şifrelerini İngiliz güvenlik güçlerine vermediği için “yetkilileri engellemek” suçlamasıyla mahkemeye çıkacak.
İngiltere ve ABD'nin "terörle mücadele" stratejilerini mercek altına alan ve mağdurların haklarını savunan çalışmalarıyla tanınan CAGE’in direktörü Rabbani, kasım ayında Londra’nın Heathrow Havaalanında güvenlik güçlerine cep telefonunun ve bilgisayarının şifrelerini vermeyi reddettiği için “yekilileri engellemek ve arama işlemini aksatmak” suçlamasıyla 20 Haziran’da hakim karşısına çıkarılacak.
Rabbani, havalimanında kendisini durdurup sorgulayan İngiliz güvenlik güçlerine şifreleri vermediği için tutuklanmış ve ertesi gün kefaletle serbest bırakılmıştı.
TERÖRLE MÜCADELE YASASI GENİŞ YETKİ TANIYOR
İngiliz güvenlik güçleri, yürürlükteki terörle mücadele yasasına göre ülkeye giren herkesi durdurma, sorgulama, DNA örneğini ve parmak izini alma yetkisine sahip. Güvenlik güçleri, bireylerin cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarına erişim için şifrelerini de talep edebiliyor.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rabbani, cep telefonunda ve bilgisayarında hassas bir işkence vakasına ait bilgiler bulunduğunu ve şifreleri vermeyi reddetmesinin nedeninin mağdurun mahremiyetini ve gizliliğini korumak olduğunu söyledi.
Güvenlik güçlerince telefonuna ve bilgisayarına el konulduğunu anlatan Rabbani, “Bu, devletin, işini yapabilmesi için rahat bırakılması gereken bağımsız bir sivil toplum kuruluşunun çalışmasına müdahalesi anlamına geliyor.” dedi.
İNGİLİZ MÜSLÜMAN İÇİN "ROSA PARKS VAKASI"
CAGE’den yapılan açıklamada da gazetecilerin, avukatların ve insan hakları aktivistlerinin sahip olduğu “gizliliği koruma” hakkının, Rabbani’ye tanınmadığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Rabbani’nin yaşadığı olay “İngiltere’deki Müslümanlar için Rosa Parks vakası” olduğu belirtilerek “Direktörümüz, bir mağdurun gizliliğini ihlal etmediği için bir suçlamayla karşı karşıya.” ifadesi kullanıldı.
Amerikalı siyahi insan hakları aktivisti Rosa Parks’ın 1955'te Alabama'daki halk otobüsünde yolculuk ederken yerini bir beyaza vermediği için tutuklanması, sivil hak ve özgürlük hareketinde önemli bir yere sahip olan Montgomery otobüs boykotuna yol açmıştı.
Boykotun ardından işini kaybeden ve ölüm tehditleri alan kadın aktivist Parks, Detroit'e taşınmış ve ırkçılığa karşı mücadele vermeye başlamıştı. Parks, Bill Clinton'ın başkanlığı sırasında 1996 yılında Başkanlık Özgürlük Madalyası ve 1999 yılında da Kongre Altın Madalyası ile ödüllendirilmişti. Parks, 24 Ekim 2005'te 92 yaşında hayatını kaybetmişti.
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