15:15, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'den dÃ¶ndÃ¼





umhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak saat 14.50'de Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile yurda dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak saat 14.50'de Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile yurda dÃ¶ndÃ¼. ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±nda TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ ile Ankara Valisi Ercan Topaca karÅŸÄ±ladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki bakanlar da Ankara'ya geldi.

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