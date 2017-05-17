Azez ve Rai'de bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin kuzeyinde DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len normalleÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Azez ve Rai'de dÃ¼n dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda, 2 yerel polis memuru ve bir sivil yaralandÄ±, emniyete ait zÄ±rhlÄ± iÅŸ makinesinde hasar oluÅŸtu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek amacÄ±yla 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 7 ay sÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde 243 meskun mahalin DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin, birÃ§ok kurum ve kuruluÅŸuyla, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±na dÃ¶nmesi iÃ§in gayret gÃ¶sterdiÄŸi vurgulanan bilgilendirmede, buna karÅŸÄ±n bÃ¶lgenin hala kendine Ã¶zgÃ¼ risk ve tehlikeleri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.
BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve yaÅŸamlarÄ±nÄ± normalleÅŸtirme yÃ¶nÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetler sÄ±rasÄ±nda bazÄ± olaylar da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen bilgilendirmede, bunlardan birinin Rai'de dÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Rai'nin kuzeydoÄŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¶lgeye yapÄ±lacak bir ambar binasÄ± iÃ§in zemin dÃ¼zeltmesi yapan emniyet teÅŸkilatÄ±na ait zÄ±rhlÄ± iÅŸ makinesinin saat 15.58'de, daha Ã¶nceden yerleÅŸtirilen bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu hafif zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen bilgilendirmede, bÃ¶lgedeki aramalarda tuzaklanmÄ±ÅŸ 8 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi.
Azez'de ise dÃ¼n saat saat 20.56'da bir trafonun yakÄ±nÄ±na kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce bÄ±rakÄ±lan bomba yÃ¼klÃ¼ motosikletle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da biri aÄŸÄ±r 2 yerel polis memuru ve bir sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± vurgulanan bilgilendirmede, aÄŸÄ±r yaralÄ± polisin Kilis Devlet Hastanesine sevk edildiÄŸi belirtildi.
Bilgilendirmede, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve devletimizin ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n huzur ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamlarÄ±na devam etmesi iÃ§in Ã¶zverili ve gayretli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda mizalanan iki Ã¼lke arasÄ±nda pasaportsuz, yeni kimlik kartlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahat imkanÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±.
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Azez'de dÃ¼n bomba yÃ¼klÃ¼ motosikletle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 yerel polis ve bir sivil yaralandÄ±
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ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
Etiyopya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkenin eski SaÄŸlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adhanom'u DSÃ– Genel SekreterliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nda desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
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Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± Zeynebiyyun TugayÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki asker, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.