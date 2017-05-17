Ä°DO'dan sefer iptali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°DO, internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, 16.00'daki BandÄ±rma-YenikapÄ± ile 18.45'teki BostancÄ±-YenikapÄ± deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri yapÄ±lamayacak.
Binlerce Ã¶ÄŸretmen adayÄ±nÄ±n bir sÃ¼redir heyecanla beklediÄŸi "sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± mÃ¼lakat sonuÃ§larÄ±" MEB tarafÄ±ndan duyuruldu.
Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'ye uygulanan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri'nin (Ä°DO) hava muhalefeti nedeniyle iki seferi iptal edildi.
umhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak saat 14.50'de Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile yurda dÃ¶ndÃ¼
SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan tutuklu sanÄ±k Ä°smail Akkol, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sarsÄ±ntÄ± kaydedildi
Åžu anda TMSF baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Åžakir Ercan GÃ¼l, yÃ¶neticisi olduÄŸu kurum Ã¶zelinden yola Ã§Ä±karak TÃ¼rkiye ekonomisinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Ahmet Serin, Ã§ekilen bu fotoÄŸrafÄ± okuyuculara yansÄ±tarak TÃ¼rkiyeâ€™nin vesayet kurumlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla nasÄ±l teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha net olarak gÃ¶sterdi.
Beykoz Ã–ÄŸÃ¼nce'de lÃ¼ks bir Ã§iftlik evine dÃ¼zenlenen operasyonda organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Sedat Åžahin 2 adamÄ±yla birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret ederek kurum yÃ¶netimiyle bir araya geldi
"Balyoz PlanÄ±'' davasÄ± savcÄ±larÄ±ndan SavaÅŸ KÄ±rbaÅŸ hakkÄ±nda, Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile ''FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Trump'la yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, aÃ§Ä±kÃ§a yÃ¼zÃ¼ne 'hangi Ã¼lke tarafÄ±ndan olursa olsun PYD ve YPG'nin muhatap alÄ±nmasÄ± varÄ±lan mutabakata uygun deÄŸildir' ifadeleri Ã§ok yerinde olmuÅŸtur" dedi
Giresun'un Alucra ilÃ§esinde evinde saklandÄ±ÄŸÄ± koli iÃ§erisinde bulunarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Alucra ilÃ§e jandarma komutanÄ± tutuklandÄ±
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ile Bulgar polisi, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik TÃ¼rkiye ve Bulgaristan'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi
Bahattin YÄ±ldÄ±z'Ä±n vefatÄ± Ã¼zerine o zaman DÃ¼nya BÃ¼lteninde yapÄ±lan haberde Rahmetli ile ilgili arkadaÅŸlarÄ±, tanÄ±dÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±. O haberi yeniden yayÄ±nlÄ±yoruz.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden, yurdun bugÃ¼n batÄ± bÃ¶lgelerden baÅŸlayarak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisine gireceÄŸi ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftadan itibaren de sÄ±caklÄ±klarÄ±n azalarak mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi