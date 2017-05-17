15:22, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

"ABD'de politik bir ÅŸizofreni geliÅŸiyor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, geÃ§en hafta Beyaz Saray'da Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ve Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hakkÄ±nda Ã§ok gizli bilgileri aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin, "ABD'de politik bir ÅŸizofreni geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu iddialar baÅŸka bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klanamaz." dedi.

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile SoÃ§i'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Putin, "ABD'de politik bir ÅŸizofreni baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu iddialar baÅŸka bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klanamaz. EÄŸer ABD yÃ¶netimi bunu mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼rse ve isterse Lavrov ile Trump'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine ait dÃ¶kÃ¼mÃ¼ ABD Senatosuna sunmaya hazÄ±rÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Putin'in, "Trump'tan aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rlarÄ± benimle ve istihbarat ile paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Lavrov'a uyarÄ± vermemiz gerekecek. Bu onun iÃ§in kÃ¶tÃ¼ bir durum." sÃ¶zleri salonda gÃ¼lÃ¼ÅŸmelere neden oldu.

Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine mÃ¼dahil olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bunu komik bulduklarÄ±nÄ± anlatan Putin, "Ancak bugÃ¼n endiÅŸe duyacaÄŸÄ±mÄ±z bir seviyeye gelindi. Bu tÃ¼r saÃ§malÄ±klarÄ± Ã§Ä±karan insanlarÄ±n daha neler Ã¼retebileceÄŸini tahmin edemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Putin, ABD'de Rusya karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerin iÃ§ politikada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "EÄŸer onlar bunun kendi Ã¼lkelerine zarar verdiÄŸini anlamÄ±yorlarsa aptal olmalÄ±lar, eÄŸer her ÅŸeyi anlÄ±yorlarsa da tehlikeli insanlar olduklarÄ± anlamÄ±na gelir. Biz her halÃ¼karda ABD'nin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmadÄ±k ve karÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z." dedi.