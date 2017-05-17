15:26, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama





Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'ye uygulanan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RusyaÂ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Arkadiy DvorkoviÃ§,Â TÃ¼rkiyeÂ veÂ RusyaÂ arasÄ±ndaÂ kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in son gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde aÃ§Ä±klanan kararlarÄ±n kaÄŸÄ±da aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DvorkoviÃ§, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi. DvorkoviÃ§, hÃ¼kÃ¼metin evrak Ã¼zerinde gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Protokol imzalandÄ±ktan hemen sonra kÄ±sÄ±tlamalar kaldÄ±rÄ±lmaya baÅŸlanacak." ifadesini kullandÄ±. ErdoÄŸan ile Putin'in, 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, domates ve vize alanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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