DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:32, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
15:26, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'ye uygulanan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RusyaÂ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Arkadiy DvorkoviÃ§,Â TÃ¼rkiyeÂ veÂ RusyaÂ arasÄ±ndaÂ kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in son gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde aÃ§Ä±klanan kararlarÄ±n kaÄŸÄ±da aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DvorkoviÃ§, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

DvorkoviÃ§, hÃ¼kÃ¼metin evrak Ã¼zerinde gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Protokol imzalandÄ±ktan hemen sonra kÄ±sÄ±tlamalar kaldÄ±rÄ±lmaya baÅŸlanacak." ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan ile Putin'in, 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, domates ve vize alanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular DvorkoviÃ§ rusya TÃ¼rkiye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± mÃ¼lakat sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± mÃ¼lakat sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Binlerce Ã¶ÄŸretmen adayÄ±nÄ±n bir sÃ¼redir heyecanla beklediÄŸi "sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± mÃ¼lakat sonuÃ§larÄ±" MEB tarafÄ±ndan duyuruldu.
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'ye uygulanan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°DO'dan sefer iptali
Ä°DO'dan sefer iptali

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri'nin (Ä°DO) hava muhalefeti nedeniyle iki seferi iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'den dÃ¶ndÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'den dÃ¶ndÃ¼

umhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak saat 14.50'de Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile yurda dÃ¶ndÃ¼
SabancÄ± suikastÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Akkol'a aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet
SabancÄ± suikastÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Akkol'a aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan tutuklu sanÄ±k Ä°smail Akkol, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ege Denizi'nde orta ÅŸiddette deprem
Ege Denizi'nde orta ÅŸiddette deprem

MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sarsÄ±ntÄ± kaydedildi
TÃ¼rkiye de darbeler neden olur krizler neden Ã§Ä±kar
TÃ¼rkiyeâ€™de darbeler neden olur, krizler neden Ã§Ä±kar?

Åžu anda TMSF baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Åžakir Ercan GÃ¼l, yÃ¶neticisi olduÄŸu kurum Ã¶zelinden yola Ã§Ä±karak TÃ¼rkiye ekonomisinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Ahmet Serin, Ã§ekilen bu fotoÄŸrafÄ± okuyuculara yansÄ±tarak TÃ¼rkiyeâ€™nin vesayet kurumlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla nasÄ±l teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha net olarak gÃ¶sterdi.
SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Sedat Åžahin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Sedat Åžahin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Beykoz Ã–ÄŸÃ¼nce'de lÃ¼ks bir Ã§iftlik evine dÃ¼zenlenen operasyonda organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Sedat Åžahin 2 adamÄ±yla birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ'tan TRT'ye ziyaret
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ'tan TRT'ye ziyaret

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret ederek kurum yÃ¶netimiyle bir araya geldi
KOZA Holding'e operasyon
KOZA Holding'e operasyon

KOZA Holdinge yapÄ±lan operasyonda 23 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Balyoz PlanÄ±' davasÄ± savcÄ±sÄ±na istenen ceza belli oldu
'Balyoz PlanÄ±' davasÄ± savcÄ±sÄ±na istenen ceza belli oldu

"Balyoz PlanÄ±'' davasÄ± savcÄ±larÄ±ndan SavaÅŸ KÄ±rbaÅŸ hakkÄ±nda, Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile ''FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
Destici'den CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 'Trump' tebriÄŸi
Destici'den CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 'Trump' tebriÄŸi

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Trump'la yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, aÃ§Ä±kÃ§a yÃ¼zÃ¼ne 'hangi Ã¼lke tarafÄ±ndan olursa olsun PYD ve YPG'nin muhatap alÄ±nmasÄ± varÄ±lan mutabakata uygun deÄŸildir' ifadeleri Ã§ok yerinde olmuÅŸtur" dedi
Kolide yakalanan firari FETÃ–'cÃ¼ komutan tutuklandÄ±
Kolide yakalanan firari FETÃ–'cÃ¼ komutan tutuklandÄ±

Giresun'un Alucra ilÃ§esinde evinde saklandÄ±ÄŸÄ± koli iÃ§erisinde bulunarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Alucra ilÃ§e jandarma komutanÄ± tutuklandÄ±
TÃ¼rk ve Bulgar polisinden tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon
TÃ¼rk ve Bulgar polisinden tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ile Bulgar polisi, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik TÃ¼rkiye ve Bulgaristan'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi
DostlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± Bahattin YÄ±ldÄ±z'Ä± anlattÄ±
DostlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± Bahattin YÄ±ldÄ±z'Ä± anlattÄ±

Bahattin YÄ±ldÄ±z'Ä±n vefatÄ± Ã¼zerine o zaman DÃ¼nya BÃ¼lteninde yapÄ±lan haberde Rahmetli ile ilgili arkadaÅŸlarÄ±, tanÄ±dÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±. O haberi yeniden yayÄ±nlÄ±yoruz.
SÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸÃ¼yor kÄ±ÅŸ geri geliyor
SÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸÃ¼yor, kÄ±ÅŸ geri geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden, yurdun bugÃ¼n batÄ± bÃ¶lgelerden baÅŸlayarak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisine gireceÄŸi ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftadan itibaren de sÄ±caklÄ±klarÄ±n azalarak mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi

Haberler

'TÃ¼rkiye ve Rusya kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rÄ±yor'
TÃ¼rkiye ve Rusya kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rÄ±yor'

Putin'den orduda modernizasyonu artÄ±rma talimatÄ±
Putin'den orduda modernizasyonu artÄ±rma talimatÄ±

Trump'Ä±n gizli bilgileri Lavrov ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Trump'Ä±n gizli bilgileri Lavrov ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

"Trump Rusya'nÄ±n rahatsÄ±z edici adÄ±mlarÄ±yla yÃ¼zleÅŸmeye hazÄ±r"
quot Trump Rusya'nÄ±n rahatsÄ±z edici adÄ±mlarÄ±yla yÃ¼zleÅŸmeye hazÄ±r quot

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ABD ve Rusya'ya 'PYD' mesajÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ABD ve Rusya'ya 'PYD' mesajÄ±

Rusya 'Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri' anlaÅŸmasÄ±nÄ± BM'ye taÅŸÄ±dÄ±
Rusya 'Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri' anlaÅŸmasÄ±nÄ± BM'ye taÅŸÄ±dÄ±

Tillerson, Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Tillerson Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya'dan beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ 'kart' ile dÃ¶ndÃ¼rme Ã§abasÄ±
Rusya'dan beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ 'kart' ile dÃ¶ndÃ¼rme Ã§abasÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 