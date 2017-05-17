Polonya'da barut fabrikasÄ±nda patlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Polonya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda bir kara barut fabrikasÄ±nda meydana gelen patlamada 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yerel itfaiye ekibinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jozef Koszalka, Wroclaw bÃ¶lgesindeki Makolno kÃ¶yÃ¼nde bulunan kara barut fabrikasÄ±nÄ±n patlama sonucu Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Olayda 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Koszalka, itfaiye ekiplerinin kayÄ±p 2 kiÅŸiyi aramaya devam ettiÄŸini ifade etti.
Patlamaya dair soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan patlayÄ±cÄ± uzmanlarÄ±, baÅŸka patlama ihtimali olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda mizalanan iki Ã¼lke arasÄ±nda pasaportsuz, yeni kimlik kartlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahat imkanÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±.
Kara barut fabrikasÄ±ndaki patlamada 17 kiÅŸi yaralandÄ±, 2 kiÅŸiden hala haber alÄ±namÄ±yor
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Afganistan'Ä±n Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
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Siyaset bilimci Prof. Dr. Anastase, 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m sonrasÄ± Ã¼lkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸini ve kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik reformlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ruanda'nÄ±n yarÄ±nlarÄ± bugÃ¼nÃ¼nden daha iyi olacak" dedi
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