15:43, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Polonya'da barut fabrikasÄ±nda patlama





Kara barut fabrikasÄ±ndaki patlamada 17 kiÅŸi yaralandÄ±, 2 kiÅŸiden hala haber alÄ±namÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Polonya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda bir kara barut fabrikasÄ±nda meydana gelen patlamada 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel itfaiye ekibinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jozef Koszalka, Wroclaw bÃ¶lgesindeki Makolno kÃ¶yÃ¼nde bulunan kara barut fabrikasÄ±nÄ±n patlama sonucu Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Olayda 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Koszalka, itfaiye ekiplerinin kayÄ±p 2 kiÅŸiyi aramaya devam ettiÄŸini ifade etti. Patlamaya dair soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan patlayÄ±cÄ± uzmanlarÄ±, baÅŸka patlama ihtimali olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor.

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