16:02, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye pasaportsuz seyahate onay





Ukrayna Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda mizalanan iki Ã¼lke arasÄ±nda pasaportsuz, yeni kimlik kartlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahat imkanÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna Bakanlar Kurulu, 17 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda mizalanan iki Ã¼lke arasÄ±nda pasaportsuz, yeni kimlik kartlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahat imkanÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu ArasÄ±nda VatandaÅŸlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Seyahatlerine Ä°liÅŸkin Usullere Dair AnlaÅŸma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankaraâ€™da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konsolosluk Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mehmet Samsar ile Ukrayna'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andriy SÄ±biga tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya gÃ¶re yeni kimlik kartlarÄ± kullanan Ukrayna ve TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ±, iki Ã¼lke topraklarÄ±na giriÅŸ, Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, transit geÃ§iÅŸ yapabilecekler ve bu Ã¼lkelerde 180 gÃ¼n iÃ§in 90 gÃ¼ne kadar vizesiz kalabilecekler. Ukrayna HÃ¼kÃ¼meti resmi internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada sÃ¶z konusu anlaÅŸmanÄ±n Ã¼lkeler arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine ve sosyal, ekonomik, kÃ¼ltÃ¼r, insani alanlardaki iliÅŸkilerin yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ± ifade edildi. Â

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