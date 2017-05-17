Polis noktasÄ±na intihar saldÄ±rÄ±sÄ± giriÅŸimi engellendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OvacÄ±k Ä°lÃ§esi'nde polis kontrol noktasÄ±na bugÃ¼n saat 15.30'da gasp ettiÄŸi hafif ticari araÃ§la yaklaÅŸan bir PKK'lÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Ã¶nce Ã§atÄ±ÅŸmaya girdi. Polis kontrol noktasÄ±na intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmak isteyen terÃ¶rist Ã§atÄ±ÅŸmada etkisiz hale getirilirken, Ã§atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Ã¼zerindeki bomba dÃ¼zeneÄŸini de patlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin etkisiz hale getirilen terÃ¶ristin gasp ettiÄŸi araÃ§taki incelemesi sÃ¼rÃ¼yor.
Tunceli ValiliÄŸinden konu ile ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Tunceli-OvacÄ±k karayolu Ä°l merkezi uygulama noktasÄ±na yaklaÅŸan iÃ§erisinde 1 kiÅŸinin bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheli araca gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince durmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ikaz yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve araÃ§tan inmesi iÃ§in sesli uyarÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bahse konu araÃ§ta bulunan leÅŸker kÄ±yafetli 1 ÅŸahÄ±s gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize ateÅŸ aÃ§mak suretiyle saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olup, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizce anÄ±nda ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu ÅŸahÄ±s vurularak etkisiz hale getirilmiÅŸtir. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizde herhangi bir can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°limizde terÃ¶rist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir" denildi.
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