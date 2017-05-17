17:03, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi aÃ§Ä±ldÄ±





KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ayder RÃ¼stemov, Lviv'de kurulan KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rÄ±m'Ä±n Lviv ÅŸehrinde yaÅŸayan KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, Ukraynaâ€™nÄ±n ana kÄ±smÄ±nda kurulan KÄ±rÄ±m MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Dini Ä°daresi (KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼) ile birlikte kendi kÃ¼ltÃ¼r merkezlerini aÃ§tÄ±. Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ayder RÃ¼stemov, kÃ¼ltÃ¼r merkezinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine yerli topluluÄŸun temsilcileri, Lviv MÃ¼slÃ¼man topluluÄŸu, yerel yÃ¶netim temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta ilk Ã¶nce geleneksel olarak Kurâ€™an-Ä± Kerim okundu, daha sonra katÄ±lanlar kÃ¼ltÃ¼r merkezinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi. KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, merkez yerel MÃ¼slÃ¼man toplumunun geliÅŸmesi, dinlerarasÄ± diyaloÄŸun geliÅŸtirilmesi ve sivil katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini teÅŸvik etmek iÃ§in bir platform oluÅŸturacak. KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Lvivâ€™in merkezinde bulunuyor. Merkezde mescitler, derslik ve kÃ¼tÃ¼phane faaliyet gÃ¶sterecek. Merkezin kapÄ±larÄ± herkes iÃ§in aÃ§Ä±k olacak.

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