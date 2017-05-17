17:22, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Kore'den WannaCry virÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'de, dÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 150 Ã¼lkede yÃ¼z binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry virÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir haber yayÄ±mlandÄ±.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Kuzey Kore Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin resmi yayÄ±n organÄ± Rodong Sinmun'da yayÄ±mlanan haberde, "Ä°nternet yoluyla 12 MayÄ±s civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen siber saldÄ±rÄ±, dÃ¼nya genelinde aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Ã‡in'in de olduÄŸu 150 Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da devlet kurumunu ve iÅŸletmede hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesine yer verildi.

Avrupa Polis TeÅŸkilatÄ±na (Europol) atÄ±fta bulunulan haberde, dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki siber saldÄ±rÄ±dan 200 bin bilgisayarÄ±n etkilendiÄŸi bildirilirken, virÃ¼sten Kuzey Kore'nin etkilenip etkilenmediÄŸine iliÅŸkin bir bilgi ise paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

Haberde, Rusya'da Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bankalar ve kamu kurumlarÄ±na, Ä°spanya ve Portekiz'de bilgi aÄŸlarÄ±, bankalar ve enerjiyle ilgili ÅŸirketlere ve Fransa, Slovenya ve Romanya'daki otomobil fabrikalarÄ±na yÃ¶nelik siber saldÄ±rÄ±lar dahil vakalarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lar verildi.

Benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ yÄ±kÄ±cÄ± siber saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok olan uluslararasÄ± toplumun, interneti istismar suÃ§larÄ±nÄ± savuÅŸturma Ã§abalarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸuna" dikkatin Ã§ekildiÄŸi haberde, geÃ§en hafta bilgisayar sistemlerine bulaÅŸan WannaCry adlÄ± virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Kuzey Kore'nin olabileceÄŸi konusundaki uluslararasÄ± ÅŸÃ¼phelere iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yer almadÄ±.

WannaCry bilgisayar virÃ¼sÃ¼, saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisayar iÃ§indeki verileri kilitliyor ve belgelerin yeniden kullanÄ±labilmesi iÃ§in siber saldÄ±rÄ±yÄ± yapanlar, kullanÄ±cÄ±dan her defasÄ±nda 300 dolar fidye istiyor. VirÃ¼s genellikle, e-posta, kaynaÄŸÄ± belirsiz programlar, forum siteleri ve korsan oyunlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bilgisayarlara bulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.