Hindistan'da 16 Maocu isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da polis 16 Maocu isyancÄ±yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Maocu isyancÄ±larÄ±n geÃ§en ay paramiliter gÃ¼Ã§lere saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã‡attisgarh eyaletinde dÃ¼zenlenen operasyonda 16 isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Polis, Bijapur bÃ¶lgesi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonun ne zaman yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermedi.
Medyada Ã§Ä±kan bazÄ± haberlerde, isyancÄ±larÄ±n iki ayrÄ± operasyonda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met, Ã‡attisgarh ormanlarÄ±nda isyancÄ±larÄ± daha iyi takip edebilmek iÃ§in yollarÄ± iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor.
Maocu isyancÄ±larÄ±n, Ã‡attisgarh eyaletinde Sukma bÃ¶lgesinde yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸÃ§ileri koruyan paramiliter gÃ¼Ã§lere daÄŸlÄ±k alandan aÃ§tÄ±klarÄ± ateÅŸ sonucu 24 paramiliter Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 6'sÄ± yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancÄ±lar, 1967'den bu yana Hindistan'Ä±n kuzeyi, doÄŸusu ve merkezindeki birÃ§ok eyalette silahlÄ± eylemler dÃ¼zenliyor.
Maocu isyancÄ±lar, kabile halklarÄ±nÄ±n ve yoksullarÄ±n daha geniÅŸ haklara sahip olmasÄ± iÃ§in Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor.
Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BaÅŸbakan Edouard Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti onayladÄ±
Alman Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Nannt, Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki Alman askerlerinin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, bugÃ¼n bir teknik ekibin incelemeler yapmak Ã¼zere ÃœrdÃ¼nâ€™e gittiÄŸini ancak KÄ±brÄ±s Rum Kesimiâ€™nin de alternatifler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin Humus ilinin Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 2 bin 700 kiÅŸilik 10. tahliye kafilesi, Ä°dlib'teki barÄ±nma merkezine yerleÅŸtirildi
ABD'de Wikileaks'e belge sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in casusluktan 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Manning serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Oturum izni olmayan aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istedi
Maocu isyancÄ±larÄ±n geÃ§en ay paramiliter gÃ¼Ã§lere saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã‡attisgarh eyaletinde dÃ¼zenlenen operasyonda 16 isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Kuzey Kore'den, "Ä°nternet yoluyla 12 MayÄ±s civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen siber saldÄ±rÄ±, dÃ¼nya genelinde aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Ã‡in'in de olduÄŸu 150 Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da devlet kurumunu ve iÅŸletmede hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ayder RÃ¼stemov, Lviv'de kurulan KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda mizalanan iki Ã¼lke arasÄ±nda pasaportsuz, yeni kimlik kartlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahat imkanÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±.
Kara barut fabrikasÄ±ndaki patlamada 17 kiÅŸi yaralandÄ±, 2 kiÅŸiden hala haber alÄ±namÄ±yor
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "ABD'de politik bir ÅŸizofreni geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu iddialar baÅŸka bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klanamaz" dedi
Azez'de dÃ¼n bomba yÃ¼klÃ¼ motosikletle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 yerel polis ve bir sivil yaralandÄ±
Sivil toplum kuruluÅŸu CAGE yÃ¶neticisi Muhammed Rabbani, bilgisayar ve cep telefonu ÅŸifrelerini Ä°ngiliz gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine vermediÄŸi iÃ§in yargÄ±lanacak
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
Etiyopya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkenin eski SaÄŸlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adhanom'u DSÃ– Genel SekreterliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nda desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Afganistan'Ä±n Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼