Hindistan'da 16 Maocu isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Almanyaâ€™dan 'Ä°ncirlik' aÃ§Ä±klamasÄ±

Alman Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Nannt, Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki Alman askerlerinin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, bugÃ¼n bir teknik ekibin incelemeler yapmak Ã¼zere ÃœrdÃ¼nâ€™e gittiÄŸini ancak KÄ±brÄ±s Rum Kesimiâ€™nin de alternatifler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi