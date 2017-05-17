BelÃ§ika'da gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±n haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BelÃ§ika'da oturum izni olmayan gÃ¶Ã§men aileler, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmesine karÅŸÄ± eylem yaptÄ±.
BaÅŸkent BrÃ¼ksel'de bir metro duraÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸi, GÃ¶Ã§men Ofisi'ne doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼. "EvraksÄ±z gÃ¶Ã§men ailelerle dayanÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶steriye, Ã§ocuklar da katÄ±ldÄ±.
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k "Yorulduk", "EvraklarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz", "DayanÄ±ÅŸma" sloganlarÄ± atÄ±lÄ±rken, Ã§ocuklar da "Tehlikeli deÄŸil, tehlikedeyiz" yazan dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. YapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise, oturum izni olmayan aileler olarak onurlu bir yaÅŸam ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettikleri vurgulandÄ±.
Aile yardÄ±mÄ± veya burs alamadÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± ve bu durumun Ã§ocuklarÄ± doÄŸrudan etkilediÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, yeni gÃ¶Ã§men yasasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n kendilerini damgaladÄ±ÄŸÄ±, hapis ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±yla tehdit ettiÄŸi ve AB vatandaÅŸÄ± olmayan ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n BelÃ§ika'daki kalÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AyrÄ±ca BelÃ§ika MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken'in evraksÄ±z kiÅŸileri korku ve nefret yaratmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± savunuldu.
AÃ§Ä±klamada, "Ã‡ocuklar Ã§ocuk kalmalÄ±. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, diÄŸer tÃ¼m Ã§ocuklar gibi bÃ¼yÃ¼meli. ArtÄ±k daha fazla sessiz bir ÅŸekilde acÄ± Ã§ekmeyiz. Bize baskÄ± uygulayan BelÃ§ika gÃ¶Ã§men politikasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi yer aldÄ±.
Aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik 2004 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± talep etti.
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Alman Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Nannt, Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki Alman askerlerinin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, bugÃ¼n bir teknik ekibin incelemeler yapmak Ã¼zere ÃœrdÃ¼nâ€™e gittiÄŸini ancak KÄ±brÄ±s Rum Kesimiâ€™nin de alternatifler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin Humus ilinin Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 2 bin 700 kiÅŸilik 10. tahliye kafilesi, Ä°dlib'teki barÄ±nma merkezine yerleÅŸtirildi
ABD'de Wikileaks'e belge sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in casusluktan 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Manning serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Oturum izni olmayan aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istedi
Maocu isyancÄ±larÄ±n geÃ§en ay paramiliter gÃ¼Ã§lere saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã‡attisgarh eyaletinde dÃ¼zenlenen operasyonda 16 isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Kuzey Kore'den, "Ä°nternet yoluyla 12 MayÄ±s civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen siber saldÄ±rÄ±, dÃ¼nya genelinde aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Ã‡in'in de olduÄŸu 150 Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da devlet kurumunu ve iÅŸletmede hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ayder RÃ¼stemov, Lviv'de kurulan KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda mizalanan iki Ã¼lke arasÄ±nda pasaportsuz, yeni kimlik kartlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahat imkanÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±.
Kara barut fabrikasÄ±ndaki patlamada 17 kiÅŸi yaralandÄ±, 2 kiÅŸiden hala haber alÄ±namÄ±yor
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "ABD'de politik bir ÅŸizofreni geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu iddialar baÅŸka bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klanamaz" dedi
Azez'de dÃ¼n bomba yÃ¼klÃ¼ motosikletle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 yerel polis ve bir sivil yaralandÄ±
Sivil toplum kuruluÅŸu CAGE yÃ¶neticisi Muhammed Rabbani, bilgisayar ve cep telefonu ÅŸifrelerini Ä°ngiliz gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine vermediÄŸi iÃ§in yargÄ±lanacak
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, "Devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde TÃ¼rkmenlerin gaspedilen topraklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re Irak'Ä±n tÃ¼m zenginliklerinden yararlanmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminde adil ÅŸekilde temsil edilmesi gerekir" dedi
Etiyopya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkenin eski SaÄŸlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adhanom'u DSÃ– Genel SekreterliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nda desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Afganistan'Ä±n Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Pekin yÃ¶netimi, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki NanÅŸa adalar grubunda Cubiciao'ya roket fÄ±rlatma sistemleri konuÅŸlandÄ±rdÄ±.