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18:30, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
17:55, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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BelÃ§ika'da gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±n haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri
BelÃ§ika'da gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±n haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri

Oturum izni olmayan aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'da oturum izni olmayan gÃ¶Ã§men aileler, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmesine karÅŸÄ± eylem yaptÄ±.

BaÅŸkent BrÃ¼ksel'de bir metro duraÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸi, GÃ¶Ã§men Ofisi'ne doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼. "EvraksÄ±z gÃ¶Ã§men ailelerle dayanÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶steriye, Ã§ocuklar da katÄ±ldÄ±.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k "Yorulduk", "EvraklarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz", "DayanÄ±ÅŸma" sloganlarÄ± atÄ±lÄ±rken, Ã§ocuklar da "Tehlikeli deÄŸil, tehlikedeyiz" yazan dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. YapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise, oturum izni olmayan aileler olarak onurlu bir yaÅŸam ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettikleri vurgulandÄ±.

Aile yardÄ±mÄ± veya burs alamadÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± ve bu durumun Ã§ocuklarÄ± doÄŸrudan etkilediÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, yeni gÃ¶Ã§men yasasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n kendilerini damgaladÄ±ÄŸÄ±, hapis ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±yla tehdit ettiÄŸi ve AB vatandaÅŸÄ± olmayan ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n BelÃ§ika'daki kalÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AyrÄ±ca BelÃ§ika MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken'in evraksÄ±z kiÅŸileri korku ve nefret yaratmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± savunuldu.

AÃ§Ä±klamada, "Ã‡ocuklar Ã§ocuk kalmalÄ±. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, diÄŸer tÃ¼m Ã§ocuklar gibi bÃ¼yÃ¼meli. ArtÄ±k daha fazla sessiz bir ÅŸekilde acÄ± Ã§ekmeyiz. Bize baskÄ± uygulayan BelÃ§ika gÃ¶Ã§men politikasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi yer aldÄ±.

Aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik 2004 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± talep etti.

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Ä°lgili Konular BelÃ§ika gÃ¶Ã§men
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