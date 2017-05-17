18:13, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den 10. tahliye kafilesi Ä°dlib'de



Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin Humus ilinin Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 2 bin 700 kiÅŸilik 10. tahliye kafilesi, Ä°dlib'teki barÄ±nma merkezine yerleÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'ninÂ HumusÂ ilindeÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ rejimi kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ VaerÂ semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve askeri muhaliflerin bulunduÄŸuÂ 10. kafile, Ä°dlib'inÂ Maaret MasrinÂ ilÃ§esindeki barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirildi. Ä°dilb'teki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, kafiledeki 2 bin 700 kiÅŸi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Maaret Masrin'in kuzeyindekiÂ Saed barÄ±nma merkezinde kalacaklarÄ± yerlere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. 65 otobÃ¼slÃ¼k kafilede,Â 80 bebekÂ ile babasÄ± vefat eden Ã§ocuklar ve annelerinden oluÅŸan 10 aile yer almÄ±ÅŸtÄ±. SEMT TAMAMEN REJÄ°M GÃœÃ‡LERÄ°NE TESLÄ°M EDÄ°LECEK Toplamda 520 ailenin yer aldÄ±ÄŸÄ± tahliye konvoyuna, rejim KÄ±zÄ±layÄ±na ait ambulanslar ve sivillerin eÅŸyalarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 8 tÄ±r eÅŸlik etmiÅŸti. Rejim ve muhalifler arasÄ±nda 13 Mart'ta imzalanan anlaÅŸma gereÄŸince, Vaer'den mart ayÄ±nda baÅŸlayan tahliyeler kapsamÄ±nda daha Ã¶nce 9 konvoy Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Kafilelerden 2'si Ä°dlib ilindeki barÄ±nma merkezlerine, 7 kafile ise Halep'in Cerablus ilÃ§esinde kurulan kamplara yerleÅŸtirilmiÅŸti. Bu hafta iÃ§inde Vaer'den son kafilenin Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor. BÃ¶ylece semt tamamen rejim gÃ¼Ã§lerine teslim edilecek.

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