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Almanya’dan 'İncirlik' açıklaması
Almanya’dan 'İncirlik' açıklaması

Alman Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nannt, İncirlik üssündeki Alman askerlerinin başka bir ülkeye taşınmasına ilişkin yapılan tartışmalarla ilgili, bugün bir teknik ekibin incelemeler yapmak üzere Ürdün’e gittiğini ancak Kıbrıs Rum Kesimi’nin de alternatifler arasında olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye’nin güvenlik ve dış politikadaki sınamalara karşı ABD, Almanya ve Avrupa’nın anahtar rolündeki bir ortağı olduğunu söyledi.

Schaefer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, ABD’ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in bu ziyarette Türk-Alman ilişkilerinde Alman askerlerinin İncirlik’teki durumu bağlamında yaşanan kırılma ve Almanya’nın DEAŞ'a karşı mücadelesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

“Türkiye, önümüzde bulunan çok sayıda güvenlik ve dış politika sınamalarında ABD, Almanya ve Avrupa’nın anahtar rolü olan bir ortağıdır.” diyen Schaefer, ABD ve Türkiye ile DEAŞ'ın bölgeden bertaraf edilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Schaefer, son olarak FETÖ'nin 15 Temmuz darbe girişime katıldığı iddia edilen 5 kişinin Frankfurt'ta iltica talebinde bulunmasına ilişkin bir soru üzerine, bu konuda ilgili dairenin ve gerektiğinde bağımsız mahkemenin karar verdiğini hatırlatarak yorum yapmayacağını belirtti.

"İNCİRLİK'TEN TAŞINMAYA İLİŞKİN ALINAN BİR KARAR YOK "

Schaefer ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu tarafından ziyaret edileceğini bununla ilgili Türk makamlarının gereken izni verdiğini aktardı.

Toplantıya katılan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Boris Nannt da, federal milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret edememesinden sonra askerlerin başka bir ülkeye taşınmasına ilişkin yapılan tartışmalarla ilgili, bugün bir teknik ekibin incelemeler yapmak üzere Ürdün’e gittiğini açıkladı.

Daha önce de incelemelerin yapıldığını ve Ürdün’ün en uygun yer olarak ortaya çıktığını aktaran Nannt, ancak bu konudaki başka faktörlerin de değerlendirildiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin de alternatifler arasında olduğuna işaret eden Nannt, ancak şimdilik Alman askerlerinin İncirlik’ten ayrılması veya ne zaman taşınacaklarına ilişkin bir kararın alınmadığını açıkladı.

Nannt, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in başka bir toplantı için cuma günü Ürdün’de olacağını, burada teknik ekip ve diğer yetkililerle görüşmeler yapacağını ifade etti.



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