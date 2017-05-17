18:28, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Macron'dan Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼mete onay





Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BaÅŸbakan Edouard Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FransaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Emmanuel Macron'un, BaÅŸbakanÂ Edouard Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Elysee SarayÄ± Genel Sekreteri Alexis Kohler, merkez saÄŸdan politikacÄ± Edouard Philippe'in kurduÄŸu 22 kiÅŸilik kabineyi duyurdu. Kohler'in, Elysee SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 11'i kadÄ±n 11'i erkekten oluÅŸan kabinede merkez saÄŸ ve merkez soldan isimler bulunuyor. Buna gÃ¶re, kabine ÅŸÃ¶yle: - Gerard Collomb, Devlet ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±Â - Nicolas Hulot, Devlet ve Ekoloji BakanÄ±Â - FranÃ§ois Bayrou, Devlet ve Adalet BakanÄ± - Sylvie Goulard, Devlet ve Savunma BakanÄ± - Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± - Richard Ferrand, Uyum BakanÄ± - Agnes Buzyn, SaÄŸlÄ±k ve DayanÄ±ÅŸma BakanÄ± - FranÃ§oise Nyssen, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± - Bruno Le Maire, Ekonomi BakanÄ± - Muriel Penicaud, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± - Jean-Michel Blanquer, Milli EÄŸitim BakanÄ± - Jacques Mezard, TarÄ±m BakanÄ± - Gerald Darmanin, Maliye BakanÄ± - Frederique Vidal, YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim, AraÅŸtÄ±rma ve GeliÅŸtirme BakanÄ± - Annick Girardin, DenizaÅŸÄ±rÄ± Ãœlkeler BakanÄ± - Laura Flessel, Spor BakanÄ± - Elisabeth Borne, TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ktan Sorumlu Bakan - Marielle de Sarnez, AB Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Bakan - Christophe Castaner, HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve Parlamento Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Bakan - Marlene Schiappa, KadÄ±n-Erkek EÅŸitliÄŸinden Sorumlu Bakan - Sophie Cluzel, Engellilerden Sorumlu Bakan - Mounir Mahjoubi, Dijital GeliÅŸmelerden Sorumlu Bakan Merkez saÄŸ politikacÄ± 46 yaÅŸÄ±ndaki Rouen doÄŸumlu avukat Philippe'in kabinesini dÃ¼n Macron'a sunacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ± ancak kabinenin onaylanmasÄ±nÄ±n, bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bugÃ¼ne kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â Ãœlkedeki Ulusal Meclis seÃ§imlerine kadar Fransa'yÄ± yÃ¶netecek kabinenin Macron baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yarÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ± bekleniyor. FransÄ±zlar 11 Haziran'da milletvekili genel seÃ§imi iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Ä°lk turda en az yÃ¼zde 50 oy alan milletvekili adaylarÄ±nÄ±n doÄŸrudan Ulusal Meclise gireceÄŸi yarÄ±ÅŸta, herhangi bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'yi yakalayamadÄ±ÄŸÄ± sandalyeler iÃ§in ikinci tur seÃ§imler yapÄ±lacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yÃ¼zde 12,5 ve Ã¼zeri oy alan adaylar katÄ±labilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seÃ§ilecek.

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