Macron'dan Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼mete onay

FransaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Emmanuel Macron'un, BaÅŸbakanÂ Edouard Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Elysee SarayÄ± Genel Sekreteri Alexis Kohler, merkez saÄŸdan politikacÄ± Edouard Philippe'in kurduÄŸu 22 kiÅŸilik kabineyi duyurdu.
Kohler'in, Elysee SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 11'i kadÄ±n 11'i erkekten oluÅŸan kabinede merkez saÄŸ ve merkez soldan isimler bulunuyor. Buna gÃ¶re, kabine ÅŸÃ¶yle:
- Gerard Collomb, Devlet ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±Â
- Nicolas Hulot, Devlet ve Ekoloji BakanÄ±Â
- FranÃ§ois Bayrou, Devlet ve Adalet BakanÄ±
- Sylvie Goulard, Devlet ve Savunma BakanÄ±
- Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±
- Richard Ferrand, Uyum BakanÄ±
- Agnes Buzyn, SaÄŸlÄ±k ve DayanÄ±ÅŸma BakanÄ±
- FranÃ§oise Nyssen, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ±
- Bruno Le Maire, Ekonomi BakanÄ±
- Muriel Penicaud, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±
- Jean-Michel Blanquer, Milli EÄŸitim BakanÄ±
- Jacques Mezard, TarÄ±m BakanÄ±
- Gerald Darmanin, Maliye BakanÄ±
- Frederique Vidal, YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim, AraÅŸtÄ±rma ve GeliÅŸtirme BakanÄ±
- Annick Girardin, DenizaÅŸÄ±rÄ± Ãœlkeler BakanÄ±
- Laura Flessel, Spor BakanÄ±
- Elisabeth Borne, TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ktan Sorumlu Bakan
- Marielle de Sarnez, AB Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Bakan
- Christophe Castaner, HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve Parlamento Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Bakan
- Marlene Schiappa, KadÄ±n-Erkek EÅŸitliÄŸinden Sorumlu Bakan
- Sophie Cluzel, Engellilerden Sorumlu Bakan
- Mounir Mahjoubi, Dijital GeliÅŸmelerden Sorumlu Bakan
Merkez saÄŸ politikacÄ± 46 yaÅŸÄ±ndaki Rouen doÄŸumlu avukat Philippe'in kabinesini dÃ¼n Macron'a sunacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ± ancak kabinenin onaylanmasÄ±nÄ±n, bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bugÃ¼ne kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â
Ãœlkedeki Ulusal Meclis seÃ§imlerine kadar Fransa'yÄ± yÃ¶netecek kabinenin Macron baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yarÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ± bekleniyor.
FransÄ±zlar 11 Haziran'da milletvekili genel seÃ§imi iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Ä°lk turda en az yÃ¼zde 50 oy alan milletvekili adaylarÄ±nÄ±n doÄŸrudan Ulusal Meclise gireceÄŸi yarÄ±ÅŸta, herhangi bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'yi yakalayamadÄ±ÄŸÄ± sandalyeler iÃ§in ikinci tur seÃ§imler yapÄ±lacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yÃ¼zde 12,5 ve Ã¼zeri oy alan adaylar katÄ±labilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seÃ§ilecek.
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Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BaÅŸbakan Edouard Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti onayladÄ±
Alman Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Nannt, Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki Alman askerlerinin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, bugÃ¼n bir teknik ekibin incelemeler yapmak Ã¼zere ÃœrdÃ¼nâ€™e gittiÄŸini ancak KÄ±brÄ±s Rum Kesimiâ€™nin de alternatifler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
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