Yunanistan'da genel grev hayatÄ± felÃ§ etti

Yunanistan'da, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metin kreditÃ¶rlerle ilave kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek iÃ§in 24 saatlikÂ greve gitmesi Ã¼lkede hayatÄ± felÃ§ etti.
Yunanistan Kamu Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Federasyonu (ADEDY), Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Genel Konfederasyonu (GSEE) ve MÃ¼cadeleci Ä°ÅŸÃ§i KollarÄ± BirliÄŸinin (PAME) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen greve kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra serbest meslek gruplarÄ± da katÄ±ldÄ±.
Grev dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta hava ve deniz ulaÅŸÄ±mÄ± olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda hayat durma noktasÄ±na geldi. BaÅŸkent Atina'da ÅŸehir iÃ§i otobÃ¼s, troleybÃ¼s, tramvay ve metro Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸ bÄ±rakmasÄ± toplu taÅŸÄ±mada bÃ¼yÃ¼k aksaklÄ±klara yol aÃ§tÄ±.
Genel grev dolayÄ±sÄ±yla gemiler limanlarda baÄŸlÄ± kalÄ±rken iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda Ã§ok sayÄ±da uÃ§ak seferi iptal edildi. Grev sÃ¼resince devlet dairelerindeki hizmetlerde aksamalar yaÅŸanÄ±rken, mahkemelerde duruÅŸmalar ertelendi, tiyatro gÃ¶sterileri iptal edildi. Ãœreticiler ile pazarcÄ±larÄ±n da grevde yer almasÄ± nedeniyle tÃ¼m Ã¼lkede bugÃ¼n halk pazarlarÄ± kurulmadÄ±. Hastanelerin ise sadece acil servisleri hizmet veriyor.
Grev kapsamÄ±nda ADEDY, GSEE ve PAME'nin Atina'da iki ayrÄ± yerde dÃ¼zenlediÄŸi protestolara binlerce vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. GÃ¶stericiler yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan "Yeter, daha fazla dayanamÄ±yoruz" yazÄ±lÄ± pankartlar eÅŸliÄŸinde parlamentonun bulunduÄŸu Sintagma MeydanÄ±'na kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Panepistimiyu Caddesi'nde yÃ¼zleri maskeli bir grubun canlÄ± yayÄ±n araÃ§larÄ±na saldÄ±rmasÄ± Ã¼zerine kÄ±sa sÃ¼reli gerginlik yaÅŸandÄ±. Polisin mÃ¼dahale ettiÄŸi olayda devlet televizyonu ERT'ye ait bir aracÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken, Ã§evredeki bazÄ± maÄŸazalarÄ±n vitrinlerinde hasar meydana geldi.
Sintagma MeydanÄ±'nda da bir grup gÃ¶stericinin emniyet gÃ¼Ã§lerine taÅŸ ve sopalarla saldÄ±rmasÄ± Ã¼zerine polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak mÃ¼dahalede bulundu.
Atina'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda ÅŸehir merkezindeki birÃ§ok cadde trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken, Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Selanik ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼k kentlerde de benzer gÃ¶steriler yapÄ±ldÄ±.
SendikalarÄ±n, yeni anlaÅŸmanÄ±n parlamentoda oylanacaÄŸÄ± yarÄ±n akÅŸam saatlerinde de Sintagma MeydanÄ±'nda toplu gÃ¶steri dÃ¼zenleyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ã–te yandan greve katÄ±lan bazÄ± serbest meslek gruplarÄ±nÄ±n, taleplerinin hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶rmediÄŸi gerekÃ§esiyle eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Denizcilerin, genel grev kapsamÄ±nda dÃ¼n baÅŸlattÄ±klarÄ± 48 saatlik iÅŸ bÄ±rakma eyleminin, 48 saat daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Denizcilerin grevi nedeniyle dÃ¼n sabahtan itibaren tÃ¼m gemilerin limanlarda baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki gemi baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kesildiÄŸi ifade edildi.
Avukat ve noterlerin grevi sÃ¼rdÃ¼rme kararÄ± nedeniyle yarÄ±n da mahkemelerde duruÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.
HÃ¼kÃ¼metin kreditÃ¶rler ile yaptÄ±ÄŸÄ± ek kemer sÄ±kma Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda maaÅŸlarda yapÄ±lan kesintileri protesto eden bir grup polis memuru Maliye BakanÄ± Vekili Yorgos Huliarakis'in bakanlÄ±ktaki odasÄ±nÄ± bastÄ±.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan aralarÄ±nda Panhelenik Polis MemurlarÄ± SendikasÄ± (POASY) BaÅŸkanÄ± Grigoris Gerakaros'un da bulunduÄŸu gÃ¶stericiler, Huliarakis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme talepleri kabul edilmeyince binaya girerek Maliye BakanÄ± Vekili'nin odasÄ±nÄ± iÅŸgal etti.
Sahil gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve itfaiyecilerin de destek verdiÄŸi polisler, Atina'daki Likavitos tepesine Yunanca ve Almanca olarak "SayÄ±n Ã‡ipras ve Merkel, bir polisin hayatÄ± ne kadar eder?" yazÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k bir pankart astÄ±.
Yunan hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kurtarma programÄ± kapsamÄ±nda yeni kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in 2019 ve 2020 dÃ¶neminde emeklilik maaÅŸlarÄ± ve vergi muafiyeti tavan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recek ek kemer sÄ±kma tedbirleri almayÄ± kabul etmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 4,9 milyar avro tasarruf saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ parlamentoda oylanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunun ardÄ±ndan 22 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de yapÄ±lacak Avro Grubu ToplantÄ±sÄ±'nda yeni kredi diliminin onaylanmasÄ± bekleniyor.
Japonya'da geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle faaliyetine son verilen Takahama NÃ¼kleer Santrali'nin 4 nolu reaktÃ¶rÃ¼ yeniden faaliyete geÃ§ti
Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen bÃ¶lgesine vizesiz seyahat etmelerini saÄŸlayacak anlaÅŸma, Strazburg'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
Suriyeli muhaliflerin mÃ¼zakere heyeti ve "Families of Freedom" adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde rejimin cezaevlerinde tuttuÄŸu binlerce mahkumu serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri yaptÄ±
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Yunanistan'da, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metin kreditÃ¶rlerle ilave kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek iÃ§in 24 saatlik greve gitmesi Ã¼lkede hayatÄ± felÃ§ etti
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Oturum izni olmayan aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istedi
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KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ayder RÃ¼stemov, Lviv'de kurulan KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.
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