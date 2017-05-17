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3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı

Üç boyutlu yazıcılarda üretilen biyo-protez fare yumurtalıklarının yerleştirildiği fareler sağlıklı yavrular dünyaya getirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üç boyutlu yazıcılarda üretilen biyo-protez fare yumurtalıklarının yerleştirildiği fareler sağlıklı yavrular dünyaya getirdi.

ABD'de Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi ile McCormick Mühendislik Fakültesi iş birliğiyle yapılan çalışmada, bilim adamları dişi farelerin yumurtalıklarını alarak yerine biyo-protez yumurtalıklar yerleştirdi.

Olgunlaşmamış yumurtaların bulunduğu, üç boyutlu yazıcılarda oluşturulan biyo-protez yumurtalıklar, dişi farelerde hormon üretiminin artırılmasında ve doğurganlığın geri getirilmesinde başarılı oldu.

Deneyin sonunda, yumurtlayan dişi fareler doğurdukları sağlıklı yavruları emzirdi.

Northwestern Üniversitesi, araştırmayı Youtube'a yüklediği video ile tanıttı.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından, Feinberg Tıp Fakültesi Kadın Sağlığı Araştırma Enstitüsü Direktörü Terese K. Woodruff, çalışmanın biyo-protez yumurtalıkların uzun vadeli ve kalıcı işleve sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Çalışma, kanser tedavisi nedeniyle hormonları ve üreme sistemleri zarar gören kadınların tedavisinde kullanılabilecek sonuçlar sunuyor. 



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