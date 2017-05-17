Ä°stanbul'a yeni 'Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼'

Taksim Gezi ParkÄ± Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Taksim Gezi ParkÄ±'nÄ±, Asker OcaÄŸÄ± Caddesi Ã¼zerinden,Â Harbiye-MaÃ§ka Demokrasi ParkÄ±'yla baÄŸlayarak sahile ulaÅŸtÄ±ran kesintisiz bir gÃ¼zergah olacak.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yaya kÃ¶prÃ¼sÃ¼yleÂ ekolojikÂ bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k saÄŸlanacak ve mekansal olarak aslÄ±nda bir bÃ¼tÃ¼n olan parklarÄ±n iki parÃ§asÄ± birleÅŸecek.
Taksim MeydanÄ± da Gezi ParkÄ± gÃ¼zergahÄ±yla Harbiye bÃ¶lgesine baÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. Taksim bÃ¶lgesinde, iki bÃ¼yÃ¼k parkÄ±n yeÅŸil sistemi ekolojik bir arayÃ¼zle kesintisiz hale getirilerek, park kullanÄ±cÄ±larÄ± ve yaya akÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶nemli ve yeni bir gÃ¼zergah oluÅŸturulacak.
Gezi ParkÄ± Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Asker OcaÄŸÄ± Caddesi Ã¼zerinde 25,65 metrelik kÄ±smÄ±yla yer alÄ±rken, 32 metre uzunluÄŸunda 9,60 metre eninde olacak.
Ekolojik KÃ¶prÃ¼de, Ä°stanbulâ€™un doÄŸal florasÄ±nda var olan peyzaj dokusu, kÄ±r bitkileri ve doÄŸal Ã§ayÄ±r tÃ¼rleri, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n statik sistemine entegre edilen bitki taÅŸÄ±yÄ±cÄ± katmanlarla yer alacak. KÃ¶prÃ¼ yeÅŸil olarak tasarlandÄ±ÄŸÄ±ndan zemini toprak dolgu Ã¼zerinde Ã§im olarak uygulanacak.
Haziran sonuna kadar tamamlanmasÄ± planlanan Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Projesini, AltyapÄ± Projeler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yapÄ±mÄ±nÄ± ise YapÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
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Taksim Gezi ParkÄ± ile MaÃ§ka ParkÄ±, Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼'yle baÄŸlanacak.
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