AB'den Ä°talyaâ€™ya 'Fiat' nedeniyle yasal sÃ¼reÃ§

ABÂ Komisyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ä°talyaâ€™nÄ±n, araÃ§ Ã¼reticisiÂ Fiat ChryslerÂ (FCA) hakkÄ±ndaÂ emisyonÂ kontrol yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmediÄŸi iÃ§inÂ ABÂ yasal kural ihlal sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
AB araÃ§ tip onay kurallarÄ±na uygun davranmamakla suÃ§lanan Ä°talyaâ€™ya karÅŸÄ± hukuki ihlal sÃ¼recinin ilk aÅŸamasÄ± olarak resmi uyarÄ± mektubu gÃ¶nderildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, AB mevzuatÄ± gereÄŸi Ã¼ye Ã¼lkelerin Ã¼retilen araÃ§larÄ±n AB standartlarÄ±na uygunluÄŸunu denetlemek yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, bir araÃ§ Ã¼reticisinin yasal ÅŸartlarÄ± yerine getirmemesi durumunda, Ã¼lke yetkililerinin etkili, caydÄ±rÄ±cÄ± ve orantÄ±sal cezalar vermek durumunda olduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.
AB araÃ§ tip onay dÃ¼zenlemesi, emisyon salÄ±nÄ±mlarÄ±nda yazÄ±lÄ±mlarla veya cihazlarla hatalÄ± verilerin saÄŸlanmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yor.
AB'nin yasal ihlal sÃ¼recinde ilk aÅŸama olarak Ã¼lkelere uyarÄ± mektubu gÃ¶nderiliyor ve ilgili Ã¼lkelerin iki ay iÃ§erisinde AB Komisyonu suÃ§lamalarÄ±na yanÄ±t vermesi gerekiyor. AB Komisyonu Ã¼lkelerin verdiÄŸi yanÄ±tlardan tatmin olmazsa konuyu AB Adalet DivanÄ±'na taÅŸÄ±yabiliyor.
Japonya'da geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle faaliyetine son verilen Takahama NÃ¼kleer Santrali'nin 4 nolu reaktÃ¶rÃ¼ yeniden faaliyete geÃ§ti
Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen bÃ¶lgesine vizesiz seyahat etmelerini saÄŸlayacak anlaÅŸma, Strazburg'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
Suriyeli muhaliflerin mÃ¼zakere heyeti ve "Families of Freedom" adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde rejimin cezaevlerinde tuttuÄŸu binlerce mahkumu serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri yaptÄ±
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Ä°talyaâ€™ya emisyon yÃ¶netmeliklerinden kaynaklÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸi gerekÃ§esiyle yasal sÃ¼reÃ§ baÅŸlatma kararÄ± aldÄ±
Yunanistan'da, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metin kreditÃ¶rlerle ilave kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek iÃ§in 24 saatlik greve gitmesi Ã¼lkede hayatÄ± felÃ§ etti
Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BaÅŸbakan Edouard Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti onayladÄ±
Alman Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Nannt, Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki Alman askerlerinin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, bugÃ¼n bir teknik ekibin incelemeler yapmak Ã¼zere ÃœrdÃ¼nâ€™e gittiÄŸini ancak KÄ±brÄ±s Rum Kesimiâ€™nin de alternatifler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin Humus ilinin Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 2 bin 700 kiÅŸilik 10. tahliye kafilesi, Ä°dlib'teki barÄ±nma merkezine yerleÅŸtirildi
ABD'de Wikileaks'e belge sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in casusluktan 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Manning serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Oturum izni olmayan aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istedi
Maocu isyancÄ±larÄ±n geÃ§en ay paramiliter gÃ¼Ã§lere saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã‡attisgarh eyaletinde dÃ¼zenlenen operasyonda 16 isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Kuzey Kore'den, "Ä°nternet yoluyla 12 MayÄ±s civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen siber saldÄ±rÄ±, dÃ¼nya genelinde aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Ã‡in'in de olduÄŸu 150 Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da devlet kurumunu ve iÅŸletmede hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ayder RÃ¼stemov, Lviv'de kurulan KÄ±rÄ±m Tatar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda mizalanan iki Ã¼lke arasÄ±nda pasaportsuz, yeni kimlik kartlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahat imkanÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±.
Kara barut fabrikasÄ±ndaki patlamada 17 kiÅŸi yaralandÄ±, 2 kiÅŸiden hala haber alÄ±namÄ±yor
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "ABD'de politik bir ÅŸizofreni geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu iddialar baÅŸka bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klanamaz" dedi