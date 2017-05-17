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20:22, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
19:20, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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AB'den Ä°talyaâ€™ya 'Fiat' nedeniyle yasal sÃ¼reÃ§
AB'den Ä°talyaâ€™ya 'Fiat' nedeniyle yasal sÃ¼reÃ§

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Ä°talyaâ€™ya emisyon yÃ¶netmeliklerinden kaynaklÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸi gerekÃ§esiyle yasal sÃ¼reÃ§ baÅŸlatma kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABÂ Komisyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ä°talyaâ€™nÄ±n, araÃ§ Ã¼reticisiÂ Fiat ChryslerÂ (FCA) hakkÄ±ndaÂ emisyonÂ kontrol yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmediÄŸi iÃ§inÂ ABÂ yasal kural ihlal sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

AB araÃ§ tip onay kurallarÄ±na uygun davranmamakla suÃ§lanan Ä°talyaâ€™ya karÅŸÄ± hukuki ihlal sÃ¼recinin ilk aÅŸamasÄ± olarak resmi uyarÄ± mektubu gÃ¶nderildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, AB mevzuatÄ± gereÄŸi Ã¼ye Ã¼lkelerin Ã¼retilen araÃ§larÄ±n AB standartlarÄ±na uygunluÄŸunu denetlemek yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, bir araÃ§ Ã¼reticisinin yasal ÅŸartlarÄ± yerine getirmemesi durumunda, Ã¼lke yetkililerinin etkili, caydÄ±rÄ±cÄ± ve orantÄ±sal cezalar vermek durumunda olduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.

AB araÃ§ tip onay dÃ¼zenlemesi, emisyon salÄ±nÄ±mlarÄ±nda yazÄ±lÄ±mlarla veya cihazlarla hatalÄ± verilerin saÄŸlanmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yor.

AB'nin yasal ihlal sÃ¼recinde ilk aÅŸama olarak Ã¼lkelere uyarÄ± mektubu gÃ¶nderiliyor ve ilgili Ã¼lkelerin iki ay iÃ§erisinde AB Komisyonu suÃ§lamalarÄ±na yanÄ±t vermesi gerekiyor. AB Komisyonu Ã¼lkelerin verdiÄŸi yanÄ±tlardan tatmin olmazsa konuyu AB Adalet DivanÄ±'na taÅŸÄ±yabiliyor.



Ä°lgili Konular AB Ä°talya Fiat Chrysler
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