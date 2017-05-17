19:23, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Cenevre'de Esed'e 'cezaevi' protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeli muhalifler ve bir sivil toplum kuruluÅŸu,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi Ã¶nÃ¼ndeÂ BeÅŸÅŸar Esed rejiminin cezaevlerinde tuttuÄŸu binlerce mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§inÂ gÃ¶steriÂ dÃ¼zenledi.

Suriye konulu 6. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmak iÃ§in gelen muhalifler ve "Families of Freedom" (Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n aileleri) isimli Suriyeli sivil toplum kuruluÅŸu, BM ofisi Ã¶nÃ¼ndeki sivillere yÃ¶nelik silahlÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi simgeleyen "kÄ±rÄ±k sandalye heykeli" meydanÄ±nda toplandÄ±.

GÃ¶stericiler, ellerinde cezaevlerinde akÄ±beti bilinmeyen mahkumlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±. FotoÄŸraflarda Ã§ocuklarÄ±n da yer almasÄ± dikkat Ã§ekti.

MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesinin (MYK) BaÅŸkanÄ± NasÄ±r el-Hariri, yere serilen brandalara ArapÃ§a olarak hapishanelerde tutulan mahkumlarÄ±n isimlerini yazdÄ±.

Families of Freedom tarafÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Esed rejiminin tÃ¼m hapishanelerdeki mahkumlarÄ± derhal serbest bÄ±rakmasÄ±, uluslararasÄ± toplumun bu konuda rejime baskÄ± yapmasÄ±, hapishanelerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len mahkumlarÄ±n isimlerinin ve Ã¶lÃ¼m nedenlerinin aÃ§Ä±klanmasÄ±, BM gÃ¶zetiminde suÃ§lularÄ±n uluslararasÄ± mahkemelerde yargÄ±lanmasÄ± istendi.

"ESED Ä°NSAN Ã–LDÃœRMEYE DOYMUYOR"

Protestoya katÄ±lan Suriye TÃ¼rkmen Meclisi BaÅŸkanÄ± Emin BozoÄŸlan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esed rejiminin zulmÃ¼ne karÅŸÄ± direniÅŸlerinin devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

BozoÄŸlan, "BaÅŸta BM olmak Ã¼zere, ABD, Rusya, Avrupa BirliÄŸi ve diÄŸer Ã¼lkelere Suriye'de devam eden savaÅŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in yeni bir Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyoruz. Ä°nÅŸallah yakÄ±n zamanda bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za kulak verilerek savaÅŸ sona erer." dedi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nda yaktÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± anÄ±msatarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu savaÅŸÄ± baÅŸlatan da devam ettiren de Esed rejimidir. Esed insan Ã¶ldÃ¼rmeye doymuyor. 6 yÄ±ldÄ±r 600 binden fazla Suriyeli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hapishanelerde ve zindanlarda insanlarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de Ã§ok iyi biliyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkmen yakÄ±nlarÄ±mÄ±z da hapishanelerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ArtÄ±k bu zulmÃ¼n bitmesini istiyoruz." diye konuÅŸtu.