AB'den Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na vize muafiyeti

Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±naÂ SchengenÂ bÃ¶lgesine seyahatlerindeÂ vize muafiyetiÂ saÄŸlayan anlaÅŸma, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ±Â Petro PoroÅŸenko'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle imzalandÄ±.
GeÃ§en hafta Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi tarafÄ±ndan onaylanan Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na vizesiz Avrupa seyahati imkanÄ± getiren dÃ¼zenleme, Strazburg'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±. Ä°mza tÃ¶renine Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko'nun yanÄ± sÄ±ra Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ±Â Antonio TajaniÂ ve AB DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat katÄ±ldÄ±.
TÃ¶renden sonra PoroÅŸenko ve Tajani ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ToplantÄ±da ilk sÃ¶zÃ¼ alan Antonio Tajani, Ukrayna'nÄ±n AB'nin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu kaydederek, "AP ve AB kurumlarÄ± olarak Ukrayna'da bir Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in pozitif gÃ¶rÃ¼ÅŸe sahibiz." dedi.
Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na vize serbestisi iÃ§in yoÄŸun bir Ã§aba sarfettiklerini belirten Tajani, "Vize serbestisi, AB ve Ukrayna arasÄ±nda yeni bir dÃ¶nem iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko da artÄ±k Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminin geride kaldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, "BugÃ¼n kesinlikle tarihi bir gÃ¼ndÃ¼r. BugÃ¼n AB iÃ§in de Ukrayna iÃ§in de tarihi bir gÃ¼ndÃ¼r." diye konuÅŸtu.
PoroÅŸenko, atÄ±lan imzanÄ±n Ukrayna'nÄ±n Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶nemine veda edip, Avrupa ailesine geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.
Bir soru Ã¼zerine, Ukrayna'nÄ±n son 3 yÄ±ldÄ±r Rusya Federasyonu'nun saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Petro PoroÅŸenko, "Ukrayna ve AB iÃ§erisinde istikrarÄ± bozmak iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bÃ¼tÃ§enin seferber edildiÄŸini" kaydetti.
KararÄ±n AB resmi gazetesinde yayÄ±mlanmasÄ±ndan sonra Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±, 11 Haziran'dan itibaren vizesiz olarak Schengen Ã¼lkelerine seyahat edebilecek.
Yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, biyometrik pasaport sahibi tÃ¼m Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±, turistik, iÅŸ amaÃ§lÄ± veya aile ziyareti olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen Ã¼lkelerinde 90 gÃ¼n kalabilecek.
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Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen bÃ¶lgesine vizesiz seyahat etmelerini saÄŸlayacak anlaÅŸma, Strazburg'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
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