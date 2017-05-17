19:38, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Manisa'da FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda 600 ÅŸÃ¼pheli yargÄ±lanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±Â Akif Celalettin ÅžimÅŸek, "(FETÃ–Â soruÅŸturmalarÄ±) Ä°dari mali yapÄ±lanmayla ilgili bir tek dosyamÄ±z var. 15 Åžubat 2015â€™te baÅŸlayÄ±p, devam eden bir dosya idi. Bu dosyanÄ±n davasÄ±nÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Bu dosyada yaklaÅŸÄ±k 600â€™e yakÄ±n ÅŸÃ¼phelimiz var. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± tutuklu. Bu dosyayÄ± Ã§atÄ± dosya haline getirip, diÄŸerlerini sonra aÃ§acaÄŸÄ±z." dedi.

BaÅŸsavcÄ± ÅžimÅŸek, Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, trafik kazasÄ±nda Ã¶len Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper iÃ§in Hatuniye Camisi'nde okutulan mevlit programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin Manisaâ€™daki FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Manisaâ€™nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde iddianamelerin bittiÄŸini ve davalarÄ±n aÃ§Ä±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ÅžimÅŸek, mali yapÄ±lanma ve askeri kanatla ilgili iddianamelerin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

15 Temmuz sonrasÄ±ndaki sÃ¼rece iliÅŸkin Manisa'nÄ±n ilÃ§elerinde aÃ§Ä±lan lokal davalarÄ±n olduÄŸunu ifade eden ÅžimÅŸek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"15 Temmuz gecesi darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n faal Ã¼yesi olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle hakkÄ±nda iÅŸlem yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z askeri grup var. Bununla ilgili iddianamelerde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°dari mali yapÄ±lanmayla ilgili iddianamede sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Emniyet, yargÄ±, askeri kanada iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda deÄŸerlendirebileceÄŸimiz bir konu deÄŸil. Bunun soruÅŸturmalarÄ± gerÃ§ekten ciddi ve teknik analizi gerektiriyor. BilirkiÅŸi raporlarÄ±nda yeni delillere ulaÅŸÄ±yoruz. Onlar dosya iÃ§ine konulduÄŸunda yeniden zaman dilimi iÅŸliyor. O dosyayla ilgili ÅŸÃ¼phelilerin tamamÄ± hakkÄ±nda deÄŸil, yÃ¶netici mÃ¼tevelli heyetleri ve idari mali yapÄ±lanmaya bir ÅŸekilde destek olan yapÄ±yla ilgili ayrÄ±ma gideceÄŸiz."

DOSYADA YAKLAÅžIK 600 YAKIN ÅžÃœPHELÄ° VAR

MayÄ±s ayÄ± iÃ§inde idari mali yapÄ±lanma iddianamelerinin tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ÅžimÅŸek, "15 Åžubat 2015â€™te baÅŸlayÄ±p, devam eden bir dosyaydÄ±. Bu dosyada yaklaÅŸÄ±k 600â€™e yakÄ±n ÅŸÃ¼phelimiz var. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± tutuklu. Bu dosyayÄ± Ã§atÄ± dosya haline getirip, diÄŸerlerini sonra aÃ§acaÄŸÄ±z. Son HSYK kararÄ± ile tek mahkemenin Ã¶zel yetkili mahkemenin bu iÅŸi gÃ¶tÃ¼remeyeceÄŸine tespit edildi. FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± ve yargÄ±lamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Manisaâ€™ya 3â€™Ã¼ncÃ¼ bir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi aÃ§Ä±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Kamuoyundaki Manisaâ€™daki FETÃ– davalarÄ±nÄ± geciktirildiÄŸine yÃ¶nelik eleÅŸtirilere cevap veren ÅžimÅŸek, "Biz dosyamÄ±zÄ± savcÄ±lÄ±k olarak soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda hiÃ§bir eksik kalmaksÄ±zÄ±n mahkemeye sevk etme dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyiz. BazÄ± eksiklikleri gÃ¶z ardÄ± ederek mahkemeye intikal ettirdiÄŸimizde yargÄ±lama sÃ¼reci uzuyor. O zaman insanlar 'niye yargÄ±lama gecikiyor, adalet gecikiyor' diye ÅŸikayet ediyor. Mahkemeye gidildiÄŸinde yargÄ±lama sÃ¼recinin soruÅŸturma sÃ¼reci kadar uzun sÃ¼rmemesini istiyoruz. Bir an Ã¶nce karar vermesini istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.