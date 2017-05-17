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02:26, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 01:15, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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'TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni EylÃ¼l'de
'TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni EylÃ¼l'de

Bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renleri 27-30 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Gazeteciler FederasyonuÂ tarafÄ±ndan bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen, "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renleri, 27-30 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

EtkinliÄŸin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±ndan bazÄ± gazeteci, kÃ¼ltÃ¼r adamÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan Festival ve YarÄ±ÅŸma YÃ¼rÃ¼tme Kurulu BaÅŸkanÄ± Menderes Demir, 7 Ã¼lke ve 8 ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtirilecek festivalde, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sanatsal etkinliklere doyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Festivalin ikincisini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yarÄ±ÅŸma iÃ§in baÅŸvurularÄ±n kabul sÃ¼recinin 17 Nisan'da start aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demir, "18 AÄŸustos'a kadar mÃ¼racaat sÃ¼reci devam edecek. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±ldan farklÄ± olarak, bu sene yarÄ±ÅŸmayÄ± iki kategoriye ayÄ±rdÄ±k. Profesyonellerle Ã¶ÄŸrencilerin filmleri farklÄ± deÄŸerlendirilecek." diye konuÅŸtu.



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