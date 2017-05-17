'TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni EylÃ¼l'de

TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Gazeteciler FederasyonuÂ tarafÄ±ndan bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen, "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renleri, 27-30 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
EtkinliÄŸin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±ndan bazÄ± gazeteci, kÃ¼ltÃ¼r adamÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±da konuÅŸan Festival ve YarÄ±ÅŸma YÃ¼rÃ¼tme Kurulu BaÅŸkanÄ± Menderes Demir, 7 Ã¼lke ve 8 ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtirilecek festivalde, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sanatsal etkinliklere doyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Festivalin ikincisini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yarÄ±ÅŸma iÃ§in baÅŸvurularÄ±n kabul sÃ¼recinin 17 Nisan'da start aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demir, "18 AÄŸustos'a kadar mÃ¼racaat sÃ¼reci devam edecek. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±ldan farklÄ± olarak, bu sene yarÄ±ÅŸmayÄ± iki kategoriye ayÄ±rdÄ±k. Profesyonellerle Ã¶ÄŸrencilerin filmleri farklÄ± deÄŸerlendirilecek." diye konuÅŸtu.
TÄ°KA, Bosna Hersek'teki iÃ§ savaÅŸta yÄ±kÄ±lan OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma, medrese, cami, kÃ¶prÃ¼, mevlevihane, tekke, Ã§eÅŸme gibi birÃ§ok eseri restore ederek hizmete aÃ§tÄ±
Bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renleri 27-30 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
TBMM tarafÄ±ndan seÃ§ilen 7 Ã¼ye ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§eceÄŸi 4 Ã¼yenin yanÄ± sÄ±ra Adalet BakanÄ±nÄ±n baÅŸkan, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ±nÄ±n da doÄŸal Ã¼ye olacaÄŸÄ± yeni HSK haziranda mesaiye baÅŸlayacak
Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda 600 ÅŸÃ¼phelinin yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Taksim Gezi ParkÄ± ile MaÃ§ka ParkÄ±, Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼'yle baÄŸlanacak.
FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "Bylock" kullandÄ±klarÄ± belirlenen, ihraÃ§ edilmiÅŸ ve aÃ§Ä±kta olan emniyet mensuplarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 16 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 93 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ± "Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi" ve "AteÅŸli silahlar kanununa muhalefet" suÃ§undan beraat etti
Tunceli'de gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±na intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
Binlerce Ã¶ÄŸretmen adayÄ±nÄ±n bir sÃ¼redir heyecanla beklediÄŸi "sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± mÃ¼lakat sonuÃ§larÄ±" MEB tarafÄ±ndan duyuruldu
Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'ye uygulanan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri'nin (Ä°DO) hava muhalefeti nedeniyle iki seferi iptal edildi.
umhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak saat 14.50'de Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile yurda dÃ¶ndÃ¼
SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan tutuklu sanÄ±k Ä°smail Akkol, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sarsÄ±ntÄ± kaydedildi
Åžu anda TMSF baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Åžakir Ercan GÃ¼l, yÃ¶neticisi olduÄŸu kurum Ã¶zelinden yola Ã§Ä±karak TÃ¼rkiye ekonomisinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Ahmet Serin, Ã§ekilen bu fotoÄŸrafÄ± okuyuculara yansÄ±tarak TÃ¼rkiyeâ€™nin vesayet kurumlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla nasÄ±l teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha net olarak gÃ¶sterdi.
Beykoz Ã–ÄŸÃ¼nce'de lÃ¼ks bir Ã§iftlik evine dÃ¼zenlenen operasyonda organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Sedat Åžahin 2 adamÄ±yla birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.