GÃ¼ncelleme: 02:19, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

TÄ°KA Balkanlarda 50 ecdat yadigarÄ± eseri restore etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Ha4ber Merkezi

BalkanlardaÂ adÄ±nÄ± 1995'teÂ Bosna Hersek'e aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ofisle duyuranÂ TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±Â (TÄ°KA), geÃ§en 22 yÄ±lda bÃ¶lgedeki 11 temsilcilikle Ã§oÄŸunluÄŸu Bosna Hersek'teki iÃ§ savaÅŸta yÄ±kÄ±lanÂ OsmanlÄ± dÃ¶nemindenÂ kalma,Â medrese,Â cami,Â kÃ¶prÃ¼,Â mevlevihane,Â tekke,Â Ã§eÅŸmeÂ gibi birÃ§ok eseriÂ restore ederekÂ hizmete aÃ§tÄ±.

"BOSNA HERSEK'TE 800 PROJE YAPTIK"

TÄ°KA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Birol Ã‡etin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bosna Hersek'te eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, tarÄ±m faaliyetleri dahil 800 proje yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÄ°KA olarak Balkanlarda ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 50 cami, kÃ¶prÃ¼, mevlevihane, tekke, Ã§eÅŸme gibi ortak kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±mÄ±z olan eserin restorasyonunu tamamladÄ±k. Balkanlardaki ortalamamÄ±z yÄ±llÄ±k olarak Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 25 ile 50 proje arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Åžu an Bosna Hersek'te 6 eser Ã¼zerinde restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Balkanlar genelinde ise 24 eser Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, projeleri tamamlanmak Ã¼zere. AynÄ± zamanda bu eserler, bÃ¶lge halkÄ±na ciddi turizm getirisi saÄŸlÄ±yor."

Ã‡etin, tamamlanan bÃ¼tÃ¼n eserlerin yanÄ±nda, Makedonya'da aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n BabasÄ± Ali RÄ±za Efendi AnÄ± Evi MÃ¼ze Kompleksi ile DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± listesinde bulunan ve romanlara konu edilmiÅŸ Dirina KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ayrÄ± bir Ã¶neme sahip olduÄŸunu anlattÄ±.

"ECDAT NEREYE GÄ°TMÄ°Åž, HANGÄ° ESERÄ° BIRAKMIÅžSA TÄ°KA TAKÄ°P EDÄ°YOR"

TÄ°KA Balkanlar ve DoÄŸu Avrupa Dairesi BaÅŸkanÄ± Mahmut Ã‡evik de "Ecdat nereye gitmiÅŸ, hangi eseri bÄ±rakmÄ±ÅŸsa TÄ°KA takip ediyor ve onu kÃ¼ltÃ¼rel miras olarak ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±yor. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ±n korunmasÄ± yolunda bir limit koymuyor. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu noktada nerede eserimiz var ise az yada Ã§ok ulaÅŸmak ve onu ayaÄŸa kaldÄ±rmak istiyor." ifadelerini kullandÄ±.