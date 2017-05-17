'Kilolu ama zinde' olmak pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

AÅŸÄ±rÄ± kiloluÂ insanlarÄ±n,Â metabolikÂ olarak saÄŸlÄ±klÄ± olsalar bileÂ kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na yakalanma ve felÃ§ olma riskinin yÃ¼ksek olduÄŸu belirlendi.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Ä°ngiltere'dekiÂ Birmingham Ãœniversitesinden bilim insanlarÄ±, Portekiz'de dÃ¼zenlenenÂ Avrupa Obezite Kongresi'nde 1995-2015 yÄ±llarÄ±nda 3,5 milyon kiÅŸiyi incelendiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiÅŸman olan ve kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, hipertansiyon, yÃ¼ksek kolesterol veya diyabet belirtisi gÃ¶rÃ¼lmeyen kiÅŸileri takip ettiklerini sÃ¶yledi.
Ä°ngiliz bilim insanlarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiÅŸman ancak metabolik olarak saÄŸlÄ±klÄ± olan kiÅŸilerin kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, felce ve kalp yetmezliÄŸine yakalanma riskinin normal kilodaki kiÅŸilere gÃ¶re daha yÃ¼ksek olduÄŸunu ifade etti.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiÅŸman kiÅŸilerin, tansiyon ve kan ÅŸekeri gibi metabolik deÄŸerlerinin Ã¶nerilen limitlerde olduÄŸu sÃ¼rece ekstra aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n zararlÄ± olmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki "kilolu ama zinde" teriminin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ä°ngiliz Kalp VakfÄ±nda gÃ¶revliÂ Dr. Mike Knapton, fazla kilolu olmanÄ±n tansiyonu veya kolesterolÃ¼ yÃ¼kselttiÄŸi iÃ§inÂ kalp kriziÂ geÃ§irme ve felÃ§ olma oranÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunun ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Knapton, fazla veya aÅŸÄ±rÄ± kilolu insanlarÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ± her aÃ§Ä±dan yerinde olsa dahi kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geÃ§irme risklerinin yÃ¼ksek olduÄŸunu vurguladÄ±.
Knapton, "Sadece fazla kilolu olmak bile sizi kalp krizi geÃ§irme ve felÃ§ olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirir." dedi.
Birmingham ÃœniversitesindenÂ Dr. Rishi CaleyachettyÂ de saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±nÄ±n, metabolik anormalliklerin varlÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n aÅŸÄ±rÄ± kilolu kiÅŸilerin kilo kontrolÃ¼ne Ã¶ncelik vermesi gerektiÄŸine iÅŸaret etti.
Caleyachetty "Metabolik olarak 'saÄŸlÄ±klÄ± obezite' denilen ÅŸey aslÄ±nda o kadar da saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil." dedi.
AraÅŸtÄ±rmalar, aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiÅŸman ancak metabolik olarak saÄŸlÄ±klÄ± olanlarÄ±n da kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, felÃ§ ve kalp yetmezliÄŸine yakalanma riskinin yÃ¼ksek olduÄŸu sonucunu ortaya koydu
TÄ°HUD BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¼ler, "TÃ¼rkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastasÄ± olduÄŸunu belirterek, "Ancak buna raÄŸmen bu soruna dair farkÄ±ndalÄ±k seviyesi hala Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k" dedi
Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± endiÅŸe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapÄ±yÄ± derinden etkiler.
GÃ¼nde atÄ±lan 10 bin adÄ±mÄ±n en baÅŸta kalp olmak Ã¼zere tÃ¼m vÃ¼cuda azÄ±msanmayacak kadar olumlu faydalarÄ± var
SarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±ndan korunmaya iliÅŸkin uzman doktordan "DÃ¼zenli gÃ¶z muayenesi yaptÄ±rÄ±n. Ultraviole Ä±ÅŸÄ±nlardan korunmak iÃ§in her mevsim gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ kullanÄ±n. Sigara iÃ§meyin. Beslenmenize dikkat edin. DÃ¼zenli olarak egzersiz yapÄ±n. Tansiyonunuzu ve kolesterolÃ¼nÃ¼zÃ¼ kontrol altÄ±nda tutun" Ã¶nerileri geldi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, Åžu anda stoklarÄ±mÄ±z iyi ama bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir ay sÃ¼recek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te stoklarÄ±mÄ±zda bir erime yaÅŸanmasÄ±n." dedi
Ä°ngiltere'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, normalden az uyumanÄ±n insanlarÄ±n hormonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸi ve kiÅŸinin kendisini daha aÃ§ hissettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za deÄŸer verdiÄŸimizi gÃ¶stermek ve onlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± onlara hissettirmek hayati derecede Ã¶nemlidir
TÃ¼rkiye Ulusal Alerji ve Klinik Ä°mmÃ¼noloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžekerel, "Hem Ã§ocukluk hem de eriÅŸkin yaÅŸ dÃ¶neminde astÄ±mÄ± en sÄ±k tetikleyici neden soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± virÃ¼sleridir" dedi
Bebek ilk yaÅŸÄ±na girdiÄŸinde kendisine sÃ¶ylenenleri daha iyi anlamaya baÅŸlÄ±yor.
Disiplini; dÃ¶verek, baÄŸÄ±rarak, rencide ederek deÄŸil; hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve sabÄ±rlÄ± davranarak saÄŸlamalÄ±yÄ±z.
Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine gÃ¶re daha az olduÄŸu belirtildi
Okul Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde yalanÄ±n Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim sÃ¼recinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.
TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Aksoy, daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla deride D vitamini Ã¼retilmesi cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de deri kanserlerine neden olabildiÄŸine iÅŸaret etti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak" dedi
DoÃ§. Dr. Ã–zyÄ±lmaz, baypas ameliyatÄ± olan hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam aktivitelerini geri kazanmasÄ± iÃ§in ilk 8 haftalÄ±k rehabilitasyon dÃ¶neminin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu bildirdi