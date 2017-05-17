GÃ¼ncelleme: 03:25, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

'Kilolu ama zinde' olmak pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÅŸÄ±rÄ± kiloluÂ insanlarÄ±n,Â metabolikÂ olarak saÄŸlÄ±klÄ± olsalar bileÂ kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na yakalanma ve felÃ§ olma riskinin yÃ¼ksek olduÄŸu belirlendi.

BBC'nin haberine gÃ¶re, Ä°ngiltere'dekiÂ Birmingham Ãœniversitesinden bilim insanlarÄ±, Portekiz'de dÃ¼zenlenenÂ Avrupa Obezite Kongresi'nde 1995-2015 yÄ±llarÄ±nda 3,5 milyon kiÅŸiyi incelendiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiÅŸman olan ve kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, hipertansiyon, yÃ¼ksek kolesterol veya diyabet belirtisi gÃ¶rÃ¼lmeyen kiÅŸileri takip ettiklerini sÃ¶yledi.

Ä°ngiliz bilim insanlarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiÅŸman ancak metabolik olarak saÄŸlÄ±klÄ± olan kiÅŸilerin kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, felce ve kalp yetmezliÄŸine yakalanma riskinin normal kilodaki kiÅŸilere gÃ¶re daha yÃ¼ksek olduÄŸunu ifade etti.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiÅŸman kiÅŸilerin, tansiyon ve kan ÅŸekeri gibi metabolik deÄŸerlerinin Ã¶nerilen limitlerde olduÄŸu sÃ¼rece ekstra aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n zararlÄ± olmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki "kilolu ama zinde" teriminin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°ngiliz Kalp VakfÄ±nda gÃ¶revliÂ Dr. Mike Knapton, fazla kilolu olmanÄ±n tansiyonu veya kolesterolÃ¼ yÃ¼kselttiÄŸi iÃ§inÂ kalp kriziÂ geÃ§irme ve felÃ§ olma oranÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

FAZLA VEYA AÅžIRI KÄ°LOLU Ä°NSANLARIN EN AZINDAN KALP KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RME RÄ°SKÄ°Â YÃœKSEK

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunun ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Knapton, fazla veya aÅŸÄ±rÄ± kilolu insanlarÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ± her aÃ§Ä±dan yerinde olsa dahi kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geÃ§irme risklerinin yÃ¼ksek olduÄŸunu vurguladÄ±.

Knapton, "Sadece fazla kilolu olmak bile sizi kalp krizi geÃ§irme ve felÃ§ olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirir." dedi.

Birmingham ÃœniversitesindenÂ Dr. Rishi CaleyachettyÂ de saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±nÄ±n, metabolik anormalliklerin varlÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n aÅŸÄ±rÄ± kilolu kiÅŸilerin kilo kontrolÃ¼ne Ã¶ncelik vermesi gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

Caleyachetty "Metabolik olarak 'saÄŸlÄ±klÄ± obezite' denilen ÅŸey aslÄ±nda o kadar da saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil." dedi.